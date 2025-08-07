Tuttavia, gli stranieri svolgono un ruolo cruciale nel colmare il crescente divario nel mercato del lavoro causato dall’invecchiamento della popolazione. Sono impiegati soprattutto nei settori della manifattura, del turismo e del commercio al dettaglio.

Popolazione che invecchia e case abbandonate: le sfide demografiche del Giappone

In Giappone, i cittadini di età pari o superiore a 65 anni rappresentano circa il 30% della popolazione, mentre la fascia compresa tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 60%. Entrambe le percentuali hanno registrato un leggero aumento rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati della Banca Mondiale, il Giappone è il secondo Paese più anziano al mondo per età media della popolazione, superato solo dal Principato di Monaco.

Stando alle statistiche pubblicate a giugno dal Ministero della Salute, nel 2024 il numero di nascite nel Paese è sceso per la prima volta sotto quota 700 mila. In totale, sono nati 686.061 bambini, ovvero 41.227 in meno rispetto al 2023 — il dato più basso mai registrato dal 1899, anno in cui sono iniziate le rilevazioni.

Gli effetti dell’invecchiamento rapido della popolazione non si limitano alla struttura demografica. Il declino demografico nelle zone rurali sta infatti contribuendo all’aumento delle abitazioni abbandonate. Secondo i dati diffusi dal governo giapponese lo scorso anno, negli ultimi vent’anni circa 4 milioni di case sono state lasciate vuote in tutto il Paese.

La maggior parte delle abitazioni abbandonate in Giappone appartiene a persone che vivono nelle grandi città e che le hanno ereditate, ma che non sono in grado o non desiderano occuparsene.

Intanto, a dicembre, è scomparsa la persona più anziana del mondo: la cittadina giapponese Tomiko Itooka, morta all’età di 116 anni.

Sebbene la longevità femminile sia un fenomeno diffuso in Giappone, l’aumento della popolazione anziana rappresenta un peso crescente per il sistema sanitario e i servizi sociali. Al tempo stesso, la riduzione della forza lavoro pone seri rischi a lungo termine per il finanziamento di tali spese.