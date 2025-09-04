Ömer Fatih Sayan ha dichiarato che si è verificata un’interruzione dei servizi Google, Android e dei servizi collegati, che ha interessato la Türkiye e l’Europa: «Il nostro Centro Nazionale per la Risposta agli Incidenti Informatici ha richiesto a Google un rapporto tecnico sulle cause dell’interruzione. Seguiamo attentamente l’evolversi della situazione».

Google non ha ancora fornito spiegazioni sulle cause del blackout.

Il sito di monitoraggio delle interruzioni Outage Report ha riferito: «Le segnalazioni hanno iniziato a crescere dalle 07:10 GMT e sono proseguite per l’ultima ora. Durante l’interruzione abbiamo ricevuto rapporti dalla Türkiye, Bulgaria, Grecia, Georgia, Croazia, Serbia, Armenia, Romania, Paesi Bassi, Germania e altri 38 paesi».

Alcuni utenti hanno inoltre segnalato problemi di accesso a Spotify durante l’interruzione.