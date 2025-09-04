POLITICA
Dopo l’interruzione che ha coinvolto milioni di utenti, i servizi Google sono tornati online
Decine di paesi hanno segnalato interruzioni di un'ora su YouTube, Gmail e Maps.
Google non ha ancora commentato le cause dell'interruzione. / Reuters
4 settembre 2025

Dopo segnalazioni di disservizi che hanno colpito milioni di utenti su piattaforme come YouTube, Gmail e Maps in tutto il territorio, l'accesso ai servizi Google è stato ristabilito nella giornata di giovedì.

Il portale DownDetector, specializzato nel monitoraggio delle interruzioni di servizio, ha registrato un'impennata delle segnalazioni attorno alle 10:00 ora locale (07:00 GMT). Gli utenti hanno manifestato difficoltà nell'utilizzare diversi servizi Google, inclusi Chrome e Google Traduttore.

Il disservizio si è protratto per circa un'ora, con il ripristino della normalità intorno alle 08:00 GMT.

Il viceministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Ömer Fatih Sayan, ha ufficialmente confermato l'interruzione, specificando che il problema ha coinvolto gran parte della Türkiye e dell'Europa.

Ömer Fatih Sayan ha dichiarato che si è verificata un’interruzione dei servizi Google, Android e dei servizi collegati, che ha interessato la Türkiye e l’Europa: «Il nostro Centro Nazionale per la Risposta agli Incidenti Informatici ha richiesto a Google un rapporto tecnico sulle cause dell’interruzione. Seguiamo attentamente l’evolversi della situazione».

Google non ha ancora fornito spiegazioni sulle cause del blackout.

Il sito di monitoraggio delle interruzioni Outage Report ha riferito: «Le segnalazioni hanno iniziato a crescere dalle 07:10 GMT e sono proseguite per l’ultima ora. Durante l’interruzione abbiamo ricevuto rapporti dalla Türkiye, Bulgaria, Grecia, Georgia, Croazia, Serbia, Armenia, Romania, Paesi Bassi, Germania e altri 38 paesi».

Alcuni utenti hanno inoltre segnalato problemi di accesso a Spotify durante l’interruzione.

