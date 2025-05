L’arresto da parte di Israele di circa 30 cittadini, per la maggior parte ebrei, accusati di spionaggio per l’Iran, ha rivelato quella che viene descritta come l’operazione di infiltrazione più ampia messa in atto da Teheran negli ultimi decenni.

"Qui esiste un fenomeno di grande portata," ha dichiarato Shalom Ben Hanan, ex alto funzionario dello Shin Bet. Egli ha sottolineato il sorprendente numero di cittadini ebrei che hanno accettato di lavorare contro lo Stato.

Colloqui con fonti, documenti giudiziari e dichiarazioni ufficiali indicano che gli individui reclutati erano persone socialmente emarginate – nuovi immigrati, disertori dell’esercito e persino un condannato per reati sessuali.

A differenza delle precedenti operazioni di spionaggio iraniane, che prendevano di mira figure di alto livello come uomini d'affari e ex ministri, questa nuova ondata si è concentrata sulle fasce più vulnerabili della società.

L’infiltrazione è avvenuta mentre Israele intensificava la sua guerra per procura contro l'Iran a partire dal 7 ottobre 2023, colpendo obiettivi militari iraniani e leader dei suoi alleati.

Tra gli obiettivi di questi assassini ci sono stati alti comandanti di Hamas come Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Fatah Sharif, oltre a figure di spicco di Hezbollah come Hassan Nasrallah, Fuad Shukr e Hashem Safieddine.

Dagli emarginati alle spie

Secondo le dichiarazioni della polizia e dell’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet, almeno due sospettati appartenevano alla comunità ultra-ortodossa di Israele.

Gli arresti avvenuti a Haifa nel mese di ottobre hanno evidenziato chiaramente questo schema, che non si tratta di un caso isolato.

L’analista della difesa Hamze Attar ha sottolineato l’importanza del successo dell’Iran nello sfruttare due gruppi emarginati distinti: i nuovi immigrati dall’Azerbaigian e gli arabi israeliani.

"Si tratta di un fenomeno significativo," ha dichiarato Attar, spiegando come l’Iran sia riuscito a infiltrarsi in queste comunità, che si trovano ai margini della società israeliana.

"Israele è sempre stato considerato quasi impenetrabile dai servizi di intelligence stranieri, poiché è una società piccola e generalmente molto coesa."

Secondo Attar, la capacità dell’Iran di trasformare numerosi gruppi emarginati in "risorse operative" rappresenta un significativo progresso nell’intelligence.

Il reclutamento digitale

Secondo gli avvertimenti pubblicati dalla polizia israeliana a novembre, i servizi segreti iraniani hanno identificato sistematicamente potenziali reclute attraverso le piattaforme dei social media.

Il metodo utilizzato era talvolta sorprendentemente diretto – un messaggio inviato a un civile israeliano, visionato da Reuters, offriva 15.000 dollari in cambio di informazioni, allegando anche dettagli di contatto.

L’Iran ha inoltre avvicinato le reti ebraiche della diaspora provenienti dai Paesi del Caucaso e residenti in Canada e negli Stati Uniti.

Secondo un ex funzionario israeliano dell’antispionaggio, in servizio fino al 2007, questa strategia suggerisce un’operazione più ampia volta a reclutare comunità ebraiche potenzialmente emarginate in tutto il mondo.

“Ai reclutati vengono inizialmente assegnati compiti che sembrano innocui in cambio di denaro. Successivamente, gli agenti iniziano a richiedere informazioni su individui specifici e infrastrutture militari sensibili," ha dichiarato un esperto di sicurezza.

Le operazioni erano spesso supportate da minacce di ricatto.

Questa strategia di scalata graduale è emersa chiaramente nel caso di Victorsson.

Le indagini condotte da Shin Bet e dalla polizia hanno rivelato che inizialmente Victorsson eseguiva compiti di base come spruzzare graffiti nel Parco Hayarkon di Tel Aviv, nascondere denaro, appendere striscioni e incendiare automobili, ricevendo oltre 5.000 dollari per queste attività.

Secondo i servizi di sicurezza, successivamente è stato avvicinato per operazioni molto più gravi, come omicidi mirati e fornitura di armi.

Nella dichiarazione del 21 ottobre, lo Shin Bet ha descritto queste attività di spionaggio come "uno degli eventi più gravi mai conosciuti dallo Stato di Israele", sottolineando la gravità della situazione.

"La decisione di rilasciare dichiarazioni pubbliche dettagliate su questi complotti aveva un duplice scopo: inviare un messaggio sia all'Iran sia ai potenziali sabotatori interni che sarebbero stati scoperti," ha spiegato Ben Hanan.

"Volete mettere in guardia il pubblico. E allo stesso tempo volete dare un esempio a coloro che stanno pensando o pianificando di collaborare con il nemico."

Nel corso degli anni, Israele ha ottenuto notevoli successi di intelligence nella sua guerra segreta contro il suo principale nemico, tra cui il presunto omicidio mirato di uno scienziato nucleare di alto livello.

In una dichiarazione inviata ai media dopo gli arresti, la missione iraniana presso le Nazioni Unite non ha confermato né smentito se Teheran stesse cercando di reclutare cittadini israeliani. Tuttavia, ha sottolineato che, "da un punto di vista logico," i servizi di intelligence iraniani avrebbero probabilmente preso di mira individui non iraniani e non musulmani per ridurre i sospetti.