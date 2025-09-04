Il ministro della Difesa israeliano ha promesso di infliggere le bibliche "10 Piaghe d'Egitto" agli Houthi dello Yemen dopo che questi hanno intensificato i loro attacchi missilistici contro Israele.

"Gli Houthi stanno lanciando di nuovo missili contro Israele. Una piaga di tenebre, una piaga dei primogeniti – completeremo tutte e dieci le piaghe," ha scritto Israel Katz su X giovedì.

Ha evocato le dieci calamità – dall'acqua trasformata in sangue alla morte dei primogeniti – che il Libro dell'Esodo descrive come inflitte da Dio all'Egitto per costringere il Faraone a liberare gli Israeliti schiavizzati.

Ma cosa intende Katz con questo riferimento biblico?

Egli richiama una serie di punizioni divine: tenebre, grandine, locuste, morte dei primogeniti – un catalogo di terrore, un ultimatum espresso in linguaggio biblico. Proietta un'immagine di devastazione totale e intransigente.

Questo è rilevante perché Israele è già accusato gravemente di aver ucciso decine di migliaia di civili e di ignorare molteplici convenzioni internazionali sulla guerra. Esperti e studiosi affermano che la sua campagna militare a Gaza soddisfa la definizione legale di genocidio.

È stato già stabilito dalle Nazioni Unite che il blocco alimentare imposto da Israele ha causato una crisi di fame a Gaza, dove centinaia di persone sono morte a causa della fame forzata.

L'Associazione Internazionale degli Studiosi di Genocidio, il principale organismo mondiale di esperti di genocidio, ha approvato questa settimana una risoluzione dichiarando che le politiche e le azioni di Israele a Gaza soddisfano i criteri stabiliti nell'Articolo II della Convenzione sul Genocidio delle Nazioni Unite del 1948. L'86% dei membri votanti ha sostenuto la risoluzione.

Questa risoluzione riflette un crescente consenso accademico.