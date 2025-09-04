MONDO
Il ministro della Difesa israeliano vuole infliggere piaghe bibliche agli Houthi. Cosa intende con questo?
Questa foto generata dall'intelligenza artificiale rappresenta uno scenario di guerra moderno che fa riferimento alle dieci piaghe d'Egitto. / TRT World
4 settembre 2025

Il ministro della Difesa israeliano ha promesso di infliggere le bibliche "10 Piaghe d'Egitto" agli Houthi dello Yemen dopo che questi hanno intensificato i loro attacchi missilistici contro Israele.

"Gli Houthi stanno lanciando di nuovo missili contro Israele. Una piaga di tenebre, una piaga dei primogeniti – completeremo tutte e dieci le piaghe," ha scritto Israel Katz su X giovedì.

Ha evocato le dieci calamità – dall'acqua trasformata in sangue alla morte dei primogeniti – che il Libro dell'Esodo descrive come inflitte da Dio all'Egitto per costringere il Faraone a liberare gli Israeliti schiavizzati.

Ma cosa intende Katz con questo riferimento biblico?

Egli richiama una serie di punizioni divine: tenebre, grandine, locuste, morte dei primogeniti – un catalogo di terrore, un ultimatum espresso in linguaggio biblico. Proietta un'immagine di devastazione totale e intransigente.

Questo è rilevante perché Israele è già accusato gravemente di aver ucciso decine di migliaia di civili e di ignorare molteplici convenzioni internazionali sulla guerra. Esperti e studiosi affermano che la sua campagna militare a Gaza soddisfa la definizione legale di genocidio.

È stato già stabilito dalle Nazioni Unite che il blocco alimentare imposto da Israele ha causato una crisi di fame a Gaza, dove centinaia di persone sono morte a causa della fame forzata.

L'Associazione Internazionale degli Studiosi di Genocidio, il principale organismo mondiale di esperti di genocidio, ha approvato questa settimana una risoluzione dichiarando che le politiche e le azioni di Israele a Gaza soddisfano i criteri stabiliti nell'Articolo II della Convenzione sul Genocidio delle Nazioni Unite del 1948. L'86% dei membri votanti ha sostenuto la risoluzione.

Questa risoluzione riflette un crescente consenso accademico.

Accademici, dagli storici dell'Olocausto agli specialisti di genocidio, hanno avvertito che gli attacchi sistematici di Israele contro i civili, le infrastrutture, la negazione dei bisogni fondamentali e lo sfollamento forzato sembrano allinearsi con pratiche genocidarie.

Amos Goldberg, storico dell'Olocausto, ha affermato semplicemente: "Quello che sta accadendo a Gaza è un genocidio perché Gaza non esiste più." Raz Segal, un altro studioso di genocidio, ha definito il blocco di Israele "un caso da manuale di genocidio", indicando la fame deliberata e la distruzione della società.

Ora Katz riecheggia la furia biblica e la vendetta divina. Questo collegamento è significativo.

Per aggiungere un ulteriore livello: all'inizio della guerra a Gaza, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha evocato la figura biblica di Amalek – un nemico esistenziale archetipico che gli Israeliti erano comandati a distruggere completamente.

All'inizio dell'invasione terrestre, ha detto ai soldati: "Dovete ricordare cosa vi ha fatto Amalek, dice la nostra Sacra Bibbia", affermando poi: "Noi ricordiamo."

Il team legale del Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia ha segnalato quel riferimento nel loro caso di genocidio contro Israele, avvertendo che tale retorica riecheggia un ordine di sterminare completamente gli Amaleciti – e potrebbe segnalare un'intenzione genocidaria.

La retorica delle piaghe, l'evocazione di Amalek – entrambe trasmettono un messaggio: Israele proietta un atteggiamento di punizione totale e irreversibile.

A Gaza, gli studiosi affermano che tale atteggiamento ha già prodotto risultati indistinguibili dal genocidio. Ora, con gli Houthi in Yemen, quell'atteggiamento riemerge.

