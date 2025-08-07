POLITICA
United Airlines sospende i voli principali negli Stati Uniti a causa di un problema tecnico
I voli in diversi principali aeroporti degli Stati Uniti sono stati sospesi a causa di un problema a livello di sistema; le compagnie aeree avvertono di possibili ritardi prolungati.
Volo su principali aeroporti statunitensi bloccati a causa di un problema di sistema; le compagnie aeree avvertono di ulteriori ritardi. / AP
17 ore fa

United Airlines ha temporaneamente sospeso i suoi voli principali negli Stati Uniti dopo che un problema tecnico ha causato disagi operativi in diversi aeroporti importanti, tra cui Chicago, Denver, Newark, Houston e San Francisco.

La Federal Aviation Administration (FAA) aveva inizialmente ordinato la sospensione dei decolli di tutti i voli United diretti a Chicago. Successivamente, l'agenzia ha esteso l'allerta, confermando che il problema ha avuto un impatto a livello nazionale.

La compagnia aerea ha annunciato che il problema tecnico è stato risolto nel tardo pomeriggio, ma ha avvertito che i ritardi potrebbero protrarsi fino alla sera.

In una dichiarazione scritta, United Airlines ha affermato: "La sicurezza è la nostra priorità e stiamo lavorando per portare i nostri clienti a destinazione", senza però fornire ulteriori dettagli sull'interruzione.

In tutto il Paese, i passeggeri hanno vissuto momenti di confusione e frustrazione.

Attraverso i propri canali social, United si è scusata con i viaggiatori dichiarando: "Ci scusiamo per i disagi nei viaggi di oggi. I nostri team stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza."

Sebbene il guasto tecnico sia stato risolto, la compagnia ha avvertito i passeggeri del rischio di ulteriori ritardi e ha consigliato di controllare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

