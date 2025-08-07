United Airlines ha temporaneamente sospeso i suoi voli principali negli Stati Uniti dopo che un problema tecnico ha causato disagi operativi in diversi aeroporti importanti, tra cui Chicago, Denver, Newark, Houston e San Francisco.

La Federal Aviation Administration (FAA) aveva inizialmente ordinato la sospensione dei decolli di tutti i voli United diretti a Chicago. Successivamente, l'agenzia ha esteso l'allerta, confermando che il problema ha avuto un impatto a livello nazionale.

La compagnia aerea ha annunciato che il problema tecnico è stato risolto nel tardo pomeriggio, ma ha avvertito che i ritardi potrebbero protrarsi fino alla sera.