Trump avverte le aziende straniere dopo gli arresti di lavoratori sudcoreani in uno stabilimento in Georgia
Quasi 300 presunti lavoratori illegali sono stati arrestati durante un'operazione negli Stati Uniti in uno stabilimento di batterie Hyundai-LG.
Trump ha promesso di rilanciare il settore manifatturiero statunitense, e contemporaneamente di espellere milioni di immigrati irregolari. / Reuters
8 settembre 2025

Domenica, il presidente Donald Trump ha avvertito le aziende straniere di rispettare le leggi statunitensi dopo che circa 300 lavoratori sudcoreani, presumibilmente impiegati illegalmente, sono stati arrestati in un impianto di batterie Hyundai-LG in costruzione nello stato della Georgia.

Gli arresti sono avvenuti giovedì durante un'operazione condotta dalle autorità statunitensi, la più grande mai effettuata in un unico sito nell'ambito della campagna nazionale anti-immigrazione di Trump.

"Per favore, rispettate le leggi sull'immigrazione della nostra nazione," ha scritto il presidente sui social media.

"I vostri investimenti sono benvenuti, e vi incoraggiamo a portare LEGALMENTE le vostre persone molto competenti... Quello che chiediamo in cambio è che assumiate e formiate lavoratori americani."

Le immagini del raid hanno mostrato i lavoratori arrestati, ammanettati e con catene alle caviglie, mentre venivano caricati su un autobus.

LG Energy Solution ha dichiarato che 47 dei suoi dipendenti sono stati arrestati — 46 sudcoreani e un indonesiano.

La società ha inoltre affermato che circa 250 degli arrestati sarebbero stati impiegati da un suo appaltatore, e che la maggior parte di loro erano sudcoreani.

La Corea del Sud, la quarta economia più grande dell'Asia, è un importante produttore di automobili ed elettronica con numerosi impianti negli Stati Uniti.

Le aziende sudcoreane hanno investito miliardi di dollari per costruire fabbriche negli Stati Uniti, al fine di accedere al mercato americano ed evitare le minacce di dazi imposte da Trump.

Il Presidente Lee Jae-myung ha incontrato Trump durante una visita il mese scorso, e a luglio Seoul ha promesso 350 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti.

Trump ha promesso di rilanciare il settore manifatturiero statunitense, impegnandosi anche a deportare milioni di migranti senza documenti.

Pur ammonendo gli investitori a rispettare la legge, Trump sembra aver riconosciuto una carenza di competenze nella forza lavoro domestica.

"ICE ha fatto bene perché erano qui illegalmente," ha detto a proposito del raid dell'Immigration and Customs Enforcement che ha messo a dura prova i rapporti con la Corea del Sud.

"Ma dobbiamo trovare una soluzione per portare più persone in modo che i nostri cittadini possano essere formati e fare il lavoro da soli."

Domenica, Seoul ha dichiarato che i negoziati per garantire il rilascio dei lavoratori arrestati si sono conclusi e che sarebbero stati presto liberati e rimpatriati.

"La priorità immediata ora è il rapido rilascio sia dei nostri dipendenti di LG Energy Solution che di quelli delle aziende partner," ha dichiarato ai giornalisti l'esecutivo aziendale Kim Ki-soo prima di imbarcarsi su un volo per la Georgia.

Hyundai ha dichiarato che nessuno degli arrestati è un suo dipendente.

