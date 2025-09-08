Il Presidente Lee Jae-myung ha incontrato Trump durante una visita il mese scorso, e a luglio Seoul ha promesso 350 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti.

Trump ha promesso di rilanciare il settore manifatturiero statunitense, impegnandosi anche a deportare milioni di migranti senza documenti.

Pur ammonendo gli investitori a rispettare la legge, Trump sembra aver riconosciuto una carenza di competenze nella forza lavoro domestica.

"ICE ha fatto bene perché erano qui illegalmente," ha detto a proposito del raid dell'Immigration and Customs Enforcement che ha messo a dura prova i rapporti con la Corea del Sud.

"Ma dobbiamo trovare una soluzione per portare più persone in modo che i nostri cittadini possano essere formati e fare il lavoro da soli."

Domenica, Seoul ha dichiarato che i negoziati per garantire il rilascio dei lavoratori arrestati si sono conclusi e che sarebbero stati presto liberati e rimpatriati.

"La priorità immediata ora è il rapido rilascio sia dei nostri dipendenti di LG Energy Solution che di quelli delle aziende partner," ha dichiarato ai giornalisti l'esecutivo aziendale Kim Ki-soo prima di imbarcarsi su un volo per la Georgia.

Hyundai ha dichiarato che nessuno degli arrestati è un suo dipendente.