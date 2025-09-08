“Sappiamo che queste misure non saranno sufficienti per porre fine ai crimini di guerra, ma speriamo che servano a fare pressione sul Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ad alleviare le sofferenze del popolo palestinese,” ha dichiarato Sánchez.

Altre misure includono il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori occupati della Cisgiordania e di Gaza, la limitazione dei servizi consolari spagnoli ai cittadini spagnoli residenti nei territori occupati al minimo indispensabile, e l'aumento della presenza spagnola a Rafah con ulteriori truppe e nuovi progetti congiunti con l'Autorità Palestinese per fornire cibo e medicine.

La Spagna aumenterà inoltre il suo contributo all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) di 10 milioni di euro (11,7 milioni di dollari) e si impegnerà a fornire 150 milioni di euro in ulteriore aiuto umanitario per Gaza entro il 2026.

"La Spagna da sola non può fermare la guerra, ma ciò non significa che non possiamo provarci."