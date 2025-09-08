POLITICA
2 min di lettura
Il premier spagnolo presenta nove misure per fermare il 'genocidio a Gaza'
"Quello che Israele sta facendo non è difendersi, è sterminare una popolazione indifesa," dice Pedro Sanchez.
Il premier spagnolo presenta nove misure per fermare il 'genocidio a Gaza'
Madrid vieta anche l'utilizzo dei porti spagnoli alle navi che trasportano carburante alle forze israeliane. / AA
8 settembre 2025

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lunedì nove nuove misure volte a fermare il “genocidio a Gaza.”

“Quello che Israele sta facendo non è difendersi, ma sterminare una popolazione indifesa,” ha dichiarato Sánchez in un discorso televisivo.

“Sebbene la Spagna applichi de facto un divieto di esportazione di armi verso Israele dal 2023, il governo ora legifererà urgentemente per rendere tale divieto “permanente.”

Madrid vieterà inoltre alle navi che trasportano carburante per le forze israeliane di utilizzare i porti spagnoli. Gli aerei che trasportano materiale di difesa saranno banditi dallo spazio aereo spagnolo.

Sánchez ha aggiunto che le persone “direttamente coinvolte nel genocidio, nella violazione dei diritti umani e nei crimini di guerra a Gaza” saranno proibite dall'entrare in Spagna.

Suggerito

“Sappiamo che queste misure non saranno sufficienti per porre fine ai crimini di guerra, ma speriamo che servano a fare pressione sul Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ad alleviare le sofferenze del popolo palestinese,” ha dichiarato Sánchez.

Altre misure includono il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori occupati della Cisgiordania e di Gaza, la limitazione dei servizi consolari spagnoli ai cittadini spagnoli residenti nei territori occupati al minimo indispensabile, e l'aumento della presenza spagnola a Rafah con ulteriori truppe e nuovi progetti congiunti con l'Autorità Palestinese per fornire cibo e medicine.

La Spagna aumenterà inoltre il suo contributo all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) di 10 milioni di euro (11,7 milioni di dollari) e si impegnerà a fornire 150 milioni di euro in ulteriore aiuto umanitario per Gaza entro il 2026.

“Sappiamo che queste misure non saranno sufficienti per porre fine ai crimini di guerra, ma speriamo che servano a fare pressione sul Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ad alleviare le sofferenze del popolo palestinese,” ha ribadito Sánchez. “La Spagna da sola non può fermare la guerra, ma ciò non significa che non possiamo provarci.”

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us