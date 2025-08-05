Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan si e’ congratulato con il Primo Ministro britannico Keir Starmer per le sue dichiarazioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

In una telefonata avvenuta lunedì, i due leader hanno discusso delle relazioni tra la Türkiye e il Regno Unito, oltre che di questioni regionali e globali, ha riferito la Direzione delle Comunicazioni turca.

Erdogan ha affermato che la situazione umanitaria a Gaza ha raggiunto un punto critico e che è dovere dell'umanità andare oltre il semplice esprimere preoccupazione per gli eventi.