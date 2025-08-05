TÜRKİYE
1 min di lettura
Erdogan si congratula con Starmer per la posizione sullo palestinese
In una telefonata, Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato l'importanza di adottare misure per costringere Israele a perseguire un cessate il fuoco e una soluzione a due stati.
Erdogan si congratula con Starmer per la posizione sullo palestinese
Turkish president congratulates British premier for statements on recognizing Palestine / Reuters
5 agosto 2025

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan si e’ congratulato con il Primo Ministro britannico Keir Starmer per le sue dichiarazioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

In una telefonata avvenuta lunedì, i due leader hanno discusso delle relazioni tra la Türkiye e il Regno Unito, oltre che di questioni regionali e globali, ha riferito la Direzione delle Comunicazioni turca.

Erdogan ha affermato che la situazione umanitaria a Gaza ha raggiunto un punto critico e che è dovere dell'umanità andare oltre il semplice esprimere preoccupazione per gli eventi.

recommended

Ha sottolineato l'importanza di intraprendere passi concreti per costringere Israele a perseguire un cessate il fuoco e una soluzione a due stati.

La Türkiye invia costantemente aiuti umanitari a Gaza, sostiene gli sforzi dei mediatori per raggiungere un cessate il fuoco nella regione e appoggia i negoziati per il cessate il fuoco, ha aggiunto Erdogan.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us