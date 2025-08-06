Sottolineando che la visita richiede un notevole sforzo a causa di “molte questioni che ne ostacolano la realizzazione,” Dzhelyalov ha inoltre affermato che la ratifica dell'accordo di libero scambio tra i due paesi potrebbe diventare il fulcro centrale della visita stessa.

“Questo accordo è importante per una parte significativa delle nostre imprese, anche se potrebbe suscitare preoccupazioni per alcuni a causa della maggiore concorrenza. Tuttavia, si tratta di una decisione politica. Il presidente ucraino Zelenskyy ha proposto che l'accordo venga ratificato durante la visita di Erdogan, il che sarebbe un gesto forte e simbolico,” ha spiegato.

Le autorità turche non hanno ancora commentato le dichiarazioni di Dzhelyalov.

Lo scorso anno, ad agosto, Türkiye ha ratificato l'accordo di libero scambio firmato con Kiev il 3 febbraio 2022 e ha svolto un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina, ospitando negoziati di pace nei primi mesi del conflitto e successivamente nuovi colloqui tra le due parti in guerra a Istanbul il 16 maggio, il 2 giugno e il 23 luglio, rispettivamente.