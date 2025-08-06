TÜRKİYE
Kiev si prepara per a una visita del presidente Erdogan
Nariman Dzhelyalov afferma che la ratifica dell'accordo di libero scambio tra Türkiye e Ucraina potrebbe diventare il fulcro centrale della visita.
Dzhelyalov was appointed Ukraine’s ambassador to Ankara last May. (Photo: X/@Communications) / Others
19 ore fa

L'ambasciatore dell'Ucraina in Türkiye ha dichiarato che Kiev sta lavorando per organizzare una visita del Presidente Recep Tayyip Erdogan nel paese colpito dalla guerra.

In un'intervista rilasciata lunedì all'agenzia di stampa RBC-Ucraina, l'ambasciatore ucraino in Türkiye, Nariman Dzhelyalov, ha affermato che Kiev sta attivamente lavorando per organizzare questa visita, che sarebbe la prima di Erdogan dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022.

L'ultima visita del presidente turco in Ucraina si e’ tenuta all'agosto 2022, quando si e’ recato nella città orientale di Leopoli per un incontro di lavoro.

“Il presidente (ucraino) Volodymyr Zelenskyy ha personalmente esteso l'invito, e io l'ho ribadito durante il mio incontro con il presidente turco,” ha dichiarato Dzhelyalov, riferendosi al suo incontro con Erdogan all'inizio del mese scorso, quando ha presentato le sue credenziali.

Legami economici

Sottolineando che la visita richiede un notevole sforzo a causa di “molte questioni che ne ostacolano la realizzazione,” Dzhelyalov ha inoltre affermato che la ratifica dell'accordo di libero scambio tra i due paesi potrebbe diventare il fulcro centrale della visita stessa.

“Questo accordo è importante per una parte significativa delle nostre imprese, anche se potrebbe suscitare preoccupazioni per alcuni a causa della maggiore concorrenza. Tuttavia, si tratta di una decisione politica. Il presidente ucraino Zelenskyy ha proposto che l'accordo venga ratificato durante la visita di Erdogan, il che sarebbe un gesto forte e simbolico,” ha spiegato.

Le autorità turche non hanno ancora commentato le dichiarazioni di Dzhelyalov.

Lo scorso anno, ad agosto, Türkiye ha ratificato l'accordo di libero scambio firmato con Kiev il 3 febbraio 2022 e ha svolto un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina, ospitando negoziati di pace nei primi mesi del conflitto e successivamente nuovi colloqui tra le due parti in guerra a Istanbul il 16 maggio, il 2 giugno e il 23 luglio, rispettivamente.

