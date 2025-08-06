ASELSAN, principale attore dell’industria della difesa turca, ha annunciato di aver firmato nel primo semestre del 2025 contratti di esportazione diretta e indiretta per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. L’azienda ha sottolineato di proseguire con “determinazione” la propria strategia di crescita orientata all’esportazione.

Nei primi sei mesi del 2025, i ricavi di ASELSAN sono aumentati dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 53,7 miliardi di lire turche (1,32 miliardi di dollari). Questo incremento è stato attribuito alle consegne in corso nei settori della difesa aerea, elettro-ottica, radar, avionica, guerra elettronica, sicurezza e sistemi d’arma.

Il valore complessivo dei nuovi contratti firmati nel primo semestre ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il portafoglio ordini accumulato è salito a 16 miliardi di dollari, con un aumento del 30%.

L’utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) ha raggiunto i 319,7 milioni di dollari, con un incremento reale del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il margine EBITDA si è attestato al 25%. Nello stesso periodo, il rapporto Ordini/Ricavi è stato pari a due, con ASELSAN che ha superato la media del settore in questo ambito.

Nel primo semestre del 2025, le spese per la ricerca e sviluppo (R&S) di ASELSAN sono aumentate del 42% rispetto all’anno precedente, arrivando a 572 milioni di dollari. Gli investimenti in infrastrutture hanno invece registrato un incremento del 100% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo i 104 milioni di dollari.