ASELSAN, principale attore dell’industria della difesa turca, ha annunciato di aver firmato nel primo semestre del 2025 contratti di esportazione diretta e indiretta per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. L’azienda ha sottolineato di proseguire con “determinazione” la propria strategia di crescita orientata all’esportazione.
Nei primi sei mesi del 2025, i ricavi di ASELSAN sono aumentati dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 53,7 miliardi di lire turche (1,32 miliardi di dollari). Questo incremento è stato attribuito alle consegne in corso nei settori della difesa aerea, elettro-ottica, radar, avionica, guerra elettronica, sicurezza e sistemi d’arma.
Il valore complessivo dei nuovi contratti firmati nel primo semestre ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il portafoglio ordini accumulato è salito a 16 miliardi di dollari, con un aumento del 30%.
L’utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) ha raggiunto i 319,7 milioni di dollari, con un incremento reale del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il margine EBITDA si è attestato al 25%. Nello stesso periodo, il rapporto Ordini/Ricavi è stato pari a due, con ASELSAN che ha superato la media del settore in questo ambito.
Nel primo semestre del 2025, le spese per la ricerca e sviluppo (R&S) di ASELSAN sono aumentate del 42% rispetto all’anno precedente, arrivando a 572 milioni di dollari. Gli investimenti in infrastrutture hanno invece registrato un incremento del 100% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo i 104 milioni di dollari.
Commentando i risultati finanziari del primo semestre del 2025, il CEO di ASELSAN, Ahmet Akyol, ha dichiarato che il programma ASELSAN NEXT, lanciato nel 2024, ha permesso all’azienda di acquisire un forte slancio finanziario. “I risultati del secondo trimestre confermano che abbiamo mantenuto questo slancio anche nella prima metà del 2025”, ha affermato.
Ha inoltre sottolineato tre fattori chiave alla base di questo successo: “La focalizzazione su prodotti a tecnologia più avanzata e sul rapido sviluppo degli stessi, l’aumento dell’efficienza e le attività di nazionalizzazione”.
Akyol ha anche evidenziato che la capitalizzazione di mercato di ASELSAN ha superato i 21 miliardi di dollari, considerandolo un chiaro indicatore della fiducia degli investitori nell’azienda e nel suo potenziale di crescita a lungo termine.
“Continueremo con la stessa determinazione anche nella seconda metà dell’anno. Proseguiremo con i nostri investimenti in R&S. Amplieremo in particolare la capacità di produzione in serie in settori critici come difesa aerea, radar, munizioni intelligenti, sistemi di guida ed elettro-ottica”, ha concluso Akyol, aggiungendo: “Ci espanderemo verso nuovi mercati attraverso la nostra strategia di crescita orientata all’esportazione”.