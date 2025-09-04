«Se un giorno la Cina decidesse di attaccare Taiwan, non si fermerà a quell’attacco. Perché (il presidente cinese) Xi Jinping non dovrebbe contattare il suo piccolo alleato Vladimir Putin e tenerci impegnati in Europa, nella regione del Nord Atlantico?»

«LA SICUREZZA NON SI GARANTISCE SOLO CON IL DENARO»

Il Segretario generale della NATO ha sottolineato che la sicurezza non può essere garantita esclusivamente con il denaro, evidenziando la necessità di sforzi più incisivi nell’industria della difesa in tutta l’Alleanza:

«La sicurezza non si garantisce solo con il denaro. Abbiamo bisogno di reale potenza di fuoco, di armi pesanti e di nuove tecnologie, e questo è ciò che la nostra industria della difesa deve fornire in Europa, negli Stati Uniti e in tutta l’Alleanza più velocemente che mai… Non stiamo producendo a sufficienza».

Rutte ha ricordato che fino a poco tempo fa la Russia, pur avendo un’economia più piccola dello Stato del Texas, produceva più munizioni di tutti i membri della NATO messi insieme, sottolineando che attualmente l’Europa sta aumentando la propria produzione.

Ha inoltre elogiato il ruolo guida degli Stati Uniti nell’Alleanza, in particolare sotto l’amministrazione Trump, affermando che ciò ha spinto gli alleati a impegnarsi in maggiori spese per la difesa:

«Senza Trump questo non sarebbe mai accaduto», ha detto Rutte, aggiungendo che alleati come Italia, Canada, Spagna e Belgio si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo del 5% di spesa per la difesa durante il vertice dell’Aia dello scorso giugno.