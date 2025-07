De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, heeft verklaard dat Iran moet worden verhinderd om zijn nucleaire en raketprogramma's opnieuw op te bouwen. Hij waarschuwde dat een hernieuwd conflict tussen de twee landen een mogelijkheid blijft.

"Er is een mogelijkheid dat de oorlog tegen Iran wordt hervat," werd Katz geciteerd tijdens een beveiligingsbeoordeling samen met stafchef van het leger Eyal Zamir en hoge commandanten, volgens Maariv.

"Het is essentieel om een plan te formuleren dat ervoor zorgt dat Iran niet terugkeert naar zijn nucleaire en raketprojecten," voegde hij eraan toe.

Katz sprak ook over andere Israëlische acties in de regio: "Er zijn twee open fronten—Gaza en Jemen—die resoluut moeten worden opgelost met een vastberaden offensieve strategie, zoals dat is gedaan in Iran, Libanon en Syrië."

Zijn opmerkingen volgen op een korte maar intense ronde van vijandelijkheden tussen Israël en Iran in juni.

Op 13 juni lanceerde Israël—met steun van de Verenigde Staten—een 12 dagen durende niet-uitgelokte aanval tegen Iran, gericht op militaire installaties, nucleaire locaties, burgers, hooggeplaatste officieren en wetenschappers.

Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Israëlische militaire en inlichtingendiensten.

Een door de VS bemiddeld staakt-het-vuren tussen de twee landen werd aangekondigd op 23 juni.