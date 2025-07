Iran heeft kritiek van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland afgewezen over wat de Europese mogendheden omschreven als "bedreigingen" tegen Rafael Grossi, de directeur-generaal van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA).

De drie landen gaven maandag een gezamenlijke verklaring uit waarin zij Teheran opriepen de veiligheid van IAEA-personeel te waarborgen en de volledige samenwerking met de VN-nucleaire waakhond te hervatten.

"We roepen de Iraanse autoriteiten op om af te zien van stappen die de samenwerking met het IAEA beëindigen," aldus de gezamenlijke verklaring.

"We dringen er bij Iran op aan om onmiddellijk de volledige samenwerking te hervatten in overeenstemming met zijn juridisch bindende verplichtingen en alle nodige stappen te ondernemen om de veiligheid van IAEA-personeel te garanderen."

De aard van de vermeende 'bedreiging' werd niet toegelicht.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmaeil Baghaei, verwierp de oproep en stelde dat de verwachtingen van het Westen onrealistisch zijn na de recente aanvallen door Israël en de VS op Iraanse nucleaire faciliteiten.

"Hoe kunnen ze van ons verwachten dat we de veiligheid van de inspecteurs van het agentschap garanderen terwijl de vreedzame nucleaire faciliteiten van Iran enkele dagen geleden zijn aangevallen?" zei Baghaei tijdens een persconferentie in Teheran.

IAEA-stemming en nieuwe Iraanse wet verdiepen kloof

De spanningen tussen Iran en de VN-nucleaire waakhond zijn toegenomen sinds de raad van bestuur van het IAEA eerder deze maand stemde om Iran in overtreding te verklaren van zijn verplichtingen onder het Non-proliferatieverdrag (NPT).

Iraanse functionarissen hebben deze resolutie in verband gebracht met de rechtvaardiging voor de door Israël geleide aanvallen op zijn nucleaire infrastructuur.

Baghaei wees op een nieuw aangenomen wet, goedgekeurd door de Iraanse Raad van Hoeders, die de opschorting van de samenwerking met het IAEA verplicht stelt. Hij bekritiseerde ook de VN-waakhond omdat deze niet de aanvallen op Iraanse nucleaire locaties heeft veroordeeld, en stelde dat deze stilte de geloofwaardigheid van het agentschap ondermijnt.

"Iran mag niet worden verwacht zijn verplichtingen onder het NPT na te komen wanneer de VN-nucleaire waakhond nalaat de aanvallen op Iraanse nucleaire locaties te veroordelen," benadrukte Baghaei.

Grossi waarschuwt voor mogelijke hervatting uraniumverrijking

Rafael Grossi, de directeur-generaal van het IAEA, waarschuwde zondag dat Iran binnen enkele maanden de uraniumverrijking zou kunnen hervatten, ondanks beweringen van Washington dat recente luchtaanvallen de nucleaire capaciteiten van Teheran aanzienlijk hebben aangetast.

"De capaciteiten die ze hebben zijn er. Ze kunnen, weet je, in een kwestie van maanden, zou ik zeggen, een paar kassen centrifuges laten draaien en verrijkt uranium laten produceren, of minder dan dat," zei Grossi in een interview met CBS News' Face the Nation.

Hij erkende de fysieke schade aan belangrijke faciliteiten in Fordow, Natanz en Isfahan, maar benadrukte dat de wetenschappelijke en technische expertise binnen Iran intact blijft.

"Je kunt dit niet ongedaan maken. Je kunt de kennis of capaciteiten die je hebt niet uitwissen," merkte Grossi op.

Hij uitte ook zijn bezorgdheid over berichten dat Iran mogelijk zijn voorraad hoogverrijkt uranium heeft verplaatst in de dagen voorafgaand aan de aanvallen.

"Het is niet duidelijk waar dat materiaal is," zei Grossi.

IAEA-inspecteurs bleven in Teheran, zelfs tijdens het conflict, dat intense Israëlische bombardementen omvatte.