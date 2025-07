De Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Theophilos III, bracht samen met andere geestelijken uit Jeruzalem een bezoek aan het christelijke stadje Taybeh. Hij verklaarde dat kolonisten vorige week een brand hadden gesticht in de buurt van een begraafplaats en een kerk uit de 5de eeuw.

“Deze acties vormen een directe en opzettelijke bedreiging voor onze lokale gemeenschap ... maar ook voor het historische en religieuze erfgoed,” zei de patriarch tijdens een persconferentie in Taybeh, gericht aan diplomaten en journalisten.

Hij voegde eraan toe dat kolonisten ook huizen in de omgeving hadden aangevallen.

“Wij roepen op tot een onmiddellijke en transparante onderzoeksprocedure naar waarom de Israëlische politie niet reageerde op noodoproepen van de lokale gemeenschap en waarom deze verwerpelijke acties ongestraft blijven,” benadrukte hij.

Een woordvoerder van de Israëlische regering gaf niet direct een reactie op een verzoek om commentaar van Reuters.

De Israëlische regering heeft eerder verklaard dat elke vorm van geweld door burgers onaanvaardbaar is en dat individuen de wet niet in eigen handen mogen nemen.

Tijdens het bezoek leidden de kerkelijke leiders de lokale bevolking in gebed, terwijl kaarsen flikkerden in de ruïnes van de 5de-eeuwse kerk van St.-George.

Ze spraken met bewoners die hun angsten beschreven.

B'Tselem en andere mensenrechtenorganisaties melden dat het geweld door kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever is toegenomen sinds het begin van de oorlog van Israël tegen Gaza in eind 2023.

Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten en ooggetuigen werden vrijdagavond twee mannen, waaronder een Amerikaanse staatsburger, gedood door kolonisten tijdens een confrontatie.

De angst voor geweld drijft christenen ertoe de bezette Westelijke Jordaanoever te verlaten, zei kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de rooms-katholieke patriarch van Jeruzalem sinds 2020.

“Helaas is de verleiding om te emigreren aanwezig vanwege de situatie,” voegde hij eraan toe. “Deze keer is het erg moeilijk om te zien hoe en wanneer dit zal eindigen, en vooral voor de jeugd om te praten over hoop en vertrouwen in de toekomst.”

Ongeveer 50.000 christelijke Palestijnen wonen in Jeruzalem en op de bezette Westelijke Jordaanoever, een gebied dat veel van de heiligste plaatsen van het christendom omvat, waaronder Bethlehem, waar gelovigen geloven dat Jezus is geboren.

Ongeveer 700.000 Israëlische kolonisten wonen tussen 2,7 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, gebieden die Israël in de oorlog van 1967 heeft bezet.