Washington en Kiev hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend waarbij de Verenigde Staten zullen investeren in de zeldzame aardmetalen van Oekraïne, terwijl het land probeert de militaire hulp aan het door oorlog getroffen land te verminderen.

De overeenkomst komt na weken van vertragingen, veroorzaakt door een conflict tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense leider Volodymyr Zelenskyy.

Hier is wat we weten over de overeenkomst — die geen enkele veiligheidsgarantie voor Oekraïne bevat:

Waarom deze overeenkomst?

Trump eiste compensatie voor de Amerikaanse hulp die aan Oekraïne werd verleend onder de regering van zijn voorganger Joe Biden, sinds de Russische aanval in februari 2022.

De Amerikaanse president vroeg om een compensatie van 500 miljard dollar — ongeveer vier keer het bedrag dat de Verenigde Staten tot nu toe aan Oekraïne hebben uitgegeven en dat volgens het Duitse economische onderzoeksinstituut Kiel Institute op 120 miljard dollar staat.

Zelenskyy wees dat voorstel af en verklaarde dat hij geen akkoord zou ondertekenen dat "tien generaties" Oekraïners zouden moeten afbetalen.

Oekraïne heeft ingestemd met de mineralenovereenkomst als een manier om langdurige Amerikaanse investeringen veilig te stellen, aangezien Trump de Amerikaanse veiligheidsverplichtingen wereldwijd drastisch heeft teruggeschroefd.

Trump heeft geweigerd veiligheidsgaranties aan Oekraïne te bieden en heeft de Oekraïense pogingen om lid te worden van de NAVO afgewezen — maar hij heeft verklaard dat een Amerikaanse aanwezigheid ter plaatse Oekraïne ten goede zou komen.

Hoe zal het werken?

De twee landen zullen een gezamenlijk Heropbouw Investeringsfonds oprichten, waarbij beide partijen gelijke stemrechten hebben.

Oekraïne krijgt “volledige controle over zijn ondergronden, infrastructuur en natuurlijke hulpbronnen”, aldus premier Denys Shmygal.

De overeenkomst zal de eerste tien jaar exclusief financiering bieden voor mineralen-, olie- en gasprojecten, evenals infrastructuur en verwerking in Oekraïne. Daarna "kunnen de winsten worden verdeeld tussen de partners."

"De overdracht en ontwikkeling van technologieën is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst, omdat we niet alleen investeringen nodig hebben, maar ook innovaties," zei de Oekraïense minister van Economie, Yulia Svyrydenko.

Svyrydenko voegde eraan toe dat de overeenkomst geen invloed zal hebben op Oekraïnes streven naar integratie in de Europese Unie.

Welke hulpbronnen heeft Oekraïne?

Oekraïne bezit naar schatting vijf procent van de wereldwijde minerale hulpbronnen en zeldzame aardmetalen.

Veel van deze hulpbronnen zijn echter nog niet ontgonnen en een aantal locaties bevinden zich in gebieden die momenteel onder controle staan van Russische troepen.

Oekraïne beschikt ook over ongeveer 20 procent van de wereldwijde grafietreserves, een essentieel materiaal voor elektrische batterijen, volgens het Franse Bureau voor Geologisch en Mijnbouwonderzoek. Daarnaast is het een belangrijke producent van mangaan en titanium.

Het land zegt ook een van de grootste lithiumreserves in Europa te hebben — die nog moeten worden ontgonnen.

Kiev stelt dat "zeldzame aardmetalen aanwezig zijn in zes afzettingen" en dat een investering van 300 miljoen dollar nodig zou zijn om een afzetting in Novopoltavske te ontwikkelen, waarvan wordt beweerd dat het een van de grootste ter wereld is.

Wat betekent Amerikaanse steun voor Oekraïne?

Oekraïne heeft verklaard dat elke overeenkomst langdurige en robuuste veiligheidsgaranties moet bevatten die Rusland ervan zouden weerhouden opnieuw aan te vallen.

Maar volgens de tekst die door de media is gepubliceerd, bevat de overeenkomst slechts een clausule waarin staat dat de Verenigde Staten "Oekraïnes inspanningen ondersteunen om de noodzakelijke veiligheidswaarborgen te verkrijgen om een duurzame vrede op te bouwen."

De overeenkomst verplicht de VS echter niet tot enige actie — en vermeldt ook geen wapens.

Een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Financiën verwees echter naar de "volledige invasie" van Oekraïne door Rusland — een afwijking van de gebruikelijke formulering van de Trump-regering, die sprak van een "conflict" waarvoor Kiev grotendeels verantwoordelijk zou zijn.

Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde dat de overeenkomst "aantoont dat de VS een economisch belang heeft in Oekraïne."

"Het is een signaal aan de Russische leiders. Het is ook een signaal aan het Amerikaanse volk dat we de kans hebben om deel te nemen en een deel van onze... de financiering en de wapencompensatie terug te verdienen," vertelde hij aan Fox News.