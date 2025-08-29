BUSINESS EN TECHNOLOGIE
BYD boekt recordomzet en neemt marktaandeel ten koste van Tesla
In het eerste kwartaal van dit jaar werden in Europa 570.943 nieuwe elektrische voertuigen geregistreerd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (447.278 eenheden) betekent dit een aanzienlijke stijging van 28 procent.
Een elektrische auto van BYD SEAL wordt tentoongesteld in het BYD Pakistan Metropole Experience Center in Karachi. / Foto: Reuters
29 augustus 2025

Vorig jaar overschreed BYD voor het eerst de grens van 100 miljard dollar aan omzet en tegen 2024 zal het Tesla op de Amerikaanse markt hebben ingehaald. Op de Chinese markt, de grootste en meest concurrerende automarkt ter wereld, heeft BYD recentelijk een opmars naar de top gemaakt.

In het eerste kwartaal van dit jaar was ongeveer een zesde van de nieuwe auto's die in de 28 Europese landen werden geregistreerd, elektrisch. EV's waren goed voor 13% van de nieuwe auto's die in het eerste kwartaal van dit jaar in de 28 Eurolanden werden geregistreerd, tegenover 13% in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Ook in Nederland stijgt de verkoop van elektrische voertuigen. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de verkoop in het eerste kwartaal met 8% tot meer dan 32.400 eenheden. Bovendien zijn er nu meer Chinese auto's.

Popularity of Musk

De betrokkenheid van Tesla-CEO Elon Musk bij de verkiezingscampagne van Donald Trump en zijn positie als adviseur van de regering-Trump lijken te hebben bijgedragen aan de daling van de verkoop in Europa.

Een andere factor die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van BYD is de relatief lage prijs en de groeiende populariteit van het label “made in China”. Tot een paar jaar geleden was Tesla de belangrijkste bron van belangrijke uitvindingen, maar nu lijkt China de belangrijkste speler te zijn.

Hoewel het marktaandeel van Tesla daalt, maakt het bedrijf nog steeds kans in de Europese auto-industrie. Daarentegen bleef de Tesla Model Y de best verkochte elektrische auto, ondanks dat het aantal registraties in het eerste kwartaal met de helft daalde. Bovendien staat een Tesla, de Model 3, op de tweede plaats in de lijst van best verkochte EV's.

