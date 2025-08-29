Vorig jaar overschreed BYD voor het eerst de grens van 100 miljard dollar aan omzet en tegen 2024 zal het Tesla op de Amerikaanse markt hebben ingehaald. Op de Chinese markt, de grootste en meest concurrerende automarkt ter wereld, heeft BYD recentelijk een opmars naar de top gemaakt.

In het eerste kwartaal van dit jaar was ongeveer een zesde van de nieuwe auto's die in de 28 Europese landen werden geregistreerd, elektrisch. EV's waren goed voor 13% van de nieuwe auto's die in het eerste kwartaal van dit jaar in de 28 Eurolanden werden geregistreerd, tegenover 13% in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Ook in Nederland stijgt de verkoop van elektrische voertuigen. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de verkoop in het eerste kwartaal met 8% tot meer dan 32.400 eenheden. Bovendien zijn er nu meer Chinese auto's.