Eind augustus had Duitsland 70% van zijn capaciteit voor gasopslag bereikt, twee maanden eerder dan gepland en in overeenstemming met zijn doelstelling van 70% tegen 1 november. Duitsland helpt het verlies aan Russisch gas te compenseren door de grootste ondergrondse opslagcapaciteit van de EU te onderhouden.

In de winter stijgt het gasverbruik voor verwarming aanzienlijk, maar de toegenomen voorraad vermindert de kans op tekorten. Er worden dan ook extra inspanningen geleverd om de voorraden snel aan te vullen als gevolg van het conflict in Oekraïne en het verlies van Russische leveranciers.