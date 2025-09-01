Eind augustus had Duitsland 70% van zijn capaciteit voor gasopslag bereikt, twee maanden eerder dan gepland en in overeenstemming met zijn doelstelling van 70% tegen 1 november. Duitsland helpt het verlies aan Russisch gas te compenseren door de grootste ondergrondse opslagcapaciteit van de EU te onderhouden.
In de winter stijgt het gasverbruik voor verwarming aanzienlijk, maar de toegenomen voorraad vermindert de kans op tekorten. Er worden dan ook extra inspanningen geleverd om de voorraden snel aan te vullen als gevolg van het conflict in Oekraïne en het verlies van Russische leveranciers.
De ondergrondse voorraden in Nederland zijn momenteel voor 65,7% gevuld; tegen 1 november streeft Nederland naar 74%. Naast de invoer van aanzienlijke hoeveelheden vloeibaar aardgas (LNG) uit landen als de VS en het Midden-Oosten, betrekt Europa ook een aanzienlijke hoeveelheid pijpleidinggas uit Noorwegen.
Sinds eind april is de handelsprijs op de Amsterdamse gasmarkt gedaald tot 31,62 euro per MWh, het laagste niveau in de afgelopen maanden.