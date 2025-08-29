BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
Politie Rotterdam doet inval met FBI op datacenter
Het VerifTools-portaal, dat foto's van valse identiteitsdocumenten van over de hele wereld produceerde, is door de politie van Rotterdam en de FBI uit de lucht gehaald.
Politie Rotterdam doet inval met FBI op datacenter
Rotterdamse politie heeft in samenwerking met de FBI een datacenter opgerold. / Foto: WikiCommons / TRT Nederlands
29 augustus 2025

Op deze website konden gebruikers een afbeelding van een identiteitsbewijs downloaden nadat ze een pasfoto hadden geüpload en fictieve persoonlijke gegevens hadden ingevoerd.

Ze konden ook valse rekeningen, bankafschriften en verblijfskaarten krijgen. De politie beweert dat deze methode het mogelijk maakte om op grote schaal KYC-fraude te plegen, bijvoorbeeld bij het huren van een woning of het openen van een bankrekening.

Agenten voerden de operatie uit in een datacenter in Amsterdam, waar ze naast twee fysieke servers ook meer dan 21 virtuele machines in beslag namen. Volgens de vorige VerifTools-pagina, die tegelijkertijd door de FBI offline werd gehaald, hebben wetshandhavingsinstanties de dienst gesloten.

Volgens politieonderzoek was VerifTools een van de grotere bedrijven in deze branche, met klanten over de hele wereld en een geschatte jaaromzet van minstens 1,3 miljoen euro.

Aanbevolen

Afzonderlijk hebben de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee de tool gevonden en informatie naar Rotterdam gestuurd. Jongeren die dergelijke valse identiteitsbewijzen gebruiken, lopen het risico dat hun strafblad wordt gecontroleerd; het in beslag genomen materiaal wordt momenteel geanalyseerd om beheerders en gebruikers te identificeren.

Volgens de politie is Nederland gekozen vanwege de centrale ligging en het betrouwbare netwerk.

De autoriteiten benadrukken dat het gebruik van dit soort diensten zeer verstorend is en schade toebrengt aan bedrijven en banken. Zij adviseren bedrijven om identiteitsbewijzen altijd grondig te controleren. “Bij vervalste identiteitsbewijzen worden vaak dezelfde achtergronden en basishandtekeningen gebruikt”,

Iedereen die op dit moment de website bezoekt, krijgt een pagina te zien waarop staat dat VerifTools offline is gehaald.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us