Op deze website konden gebruikers een afbeelding van een identiteitsbewijs downloaden nadat ze een pasfoto hadden geüpload en fictieve persoonlijke gegevens hadden ingevoerd.

Ze konden ook valse rekeningen, bankafschriften en verblijfskaarten krijgen. De politie beweert dat deze methode het mogelijk maakte om op grote schaal KYC-fraude te plegen, bijvoorbeeld bij het huren van een woning of het openen van een bankrekening.

Agenten voerden de operatie uit in een datacenter in Amsterdam, waar ze naast twee fysieke servers ook meer dan 21 virtuele machines in beslag namen. Volgens de vorige VerifTools-pagina, die tegelijkertijd door de FBI offline werd gehaald, hebben wetshandhavingsinstanties de dienst gesloten.

Volgens politieonderzoek was VerifTools een van de grotere bedrijven in deze branche, met klanten over de hele wereld en een geschatte jaaromzet van minstens 1,3 miljoen euro.