Op deze website konden gebruikers een afbeelding van een identiteitsbewijs downloaden nadat ze een pasfoto hadden geüpload en fictieve persoonlijke gegevens hadden ingevoerd.
Ze konden ook valse rekeningen, bankafschriften en verblijfskaarten krijgen. De politie beweert dat deze methode het mogelijk maakte om op grote schaal KYC-fraude te plegen, bijvoorbeeld bij het huren van een woning of het openen van een bankrekening.
Agenten voerden de operatie uit in een datacenter in Amsterdam, waar ze naast twee fysieke servers ook meer dan 21 virtuele machines in beslag namen. Volgens de vorige VerifTools-pagina, die tegelijkertijd door de FBI offline werd gehaald, hebben wetshandhavingsinstanties de dienst gesloten.
Volgens politieonderzoek was VerifTools een van de grotere bedrijven in deze branche, met klanten over de hele wereld en een geschatte jaaromzet van minstens 1,3 miljoen euro.
Afzonderlijk hebben de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee de tool gevonden en informatie naar Rotterdam gestuurd. Jongeren die dergelijke valse identiteitsbewijzen gebruiken, lopen het risico dat hun strafblad wordt gecontroleerd; het in beslag genomen materiaal wordt momenteel geanalyseerd om beheerders en gebruikers te identificeren.
Volgens de politie is Nederland gekozen vanwege de centrale ligging en het betrouwbare netwerk.
De autoriteiten benadrukken dat het gebruik van dit soort diensten zeer verstorend is en schade toebrengt aan bedrijven en banken. Zij adviseren bedrijven om identiteitsbewijzen altijd grondig te controleren. “Bij vervalste identiteitsbewijzen worden vaak dezelfde achtergronden en basishandtekeningen gebruikt”,
Iedereen die op dit moment de website bezoekt, krijgt een pagina te zien waarop staat dat VerifTools offline is gehaald.