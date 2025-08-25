Volgens een artikel in de Volkskrant zou de Nederlandse politie in het geheim gebruik hebben gemaakt van op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde data-analysesoftware, wat jarenlang verborgen is gebleven. Dit programma zou van 2012 tot ten minste 2019 daders hebben opgespoord.

Het gebruik van de software, die door de regering-Trump werd gebruikt om illegale migranten op te sporen en door het Israëlische leger om doelwitten te selecteren, werd jarenlang geheim gehouden in Nederland en de autoriteiten weigerden commentaar te geven of informatie te verstrekken over deze kwestie.

Palantir vergelijkt enorme hoeveelheden gegevens en vindt mogelijke verdachten door middel van patroonherkenning. Volgens een mensenrechtenorganisatie uit 2020 en een recent rapport van Amnesty International gebruikt de Verenigde Staten deze software bijvoorbeeld om migranten op te sporen.

Veranderende posities

In 2023 heeft een Duitse rechtbank het gebruik van Palantir door de Duitse politie onwettig verklaard vanwege het ontbreken van expliciete wettelijke bepalingen over het gebruik van de software.