Rutte: informatie van NAVO naar wapenindustrie
De komende jaren zal de NAVO met de militaire industrie delen wat zij nodig heeft om zichzelf te beschermen. Om te voorkomen dat deze informatie in handen komt van tegenstanders zoals Rusland, wil het bondgenootschap deze zo geheim mogelijk houden.
Mark Rutte bij de Duitse munitiefabriek. / Foto: AP
28 augustus 2025

Het ministerie van Defensie is van plan om het komende jaar 1,1 miljard euro extra te investeren om de gevechtskracht van het leger, de luchtmacht en de marine te versterken. Dit is dringend nodig, aldus minister Brekelmans (Defensie, VVD); er moet vaker worden gekozen voor materieel van Nederlandse en Europese makelij.

De “vertrouwelijke uitwisseling van meer informatie” met een kleine groep grote fabrikanten en voorkeursleveranciers was iets wat minister Brekelmans al had besproken. Door deze maatregel is de manier waarop de NAVO omgaat met kritieke defensie-informatie fundamenteel veranderd.

Verandering in Benodigdheden

De lijst zal nu worden verspreid onder de industrie, aldus Mark Rutte, die dit woensdag bekendmaakte tijdens de opening van een munitiefabriek van Rheinmetall in Duitsland.

Rutte wil “een duidelijk beeld van de herbewapeningsplannen” voor fabrikanten die willen investeren of nieuwe fabrieken willen bouwen.

Hoewel de details nog geheim zijn, heeft de NAVO de gebieden geïdentificeerd waar de tekorten het meest opvallend zijn, met name op het gebied van luchtverdediging, langeafstandswapens, logistiek en grotere landtroepen.

De capaciteit voor de productie van munitie in Europa is echter zes keer zo groot als twee jaar geleden en zal naar verwachting tegen het einde van 2025 ongeveer 2 miljoen patronen per jaar bedragen.

