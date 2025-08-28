Het ministerie van Defensie is van plan om het komende jaar 1,1 miljard euro extra te investeren om de gevechtskracht van het leger, de luchtmacht en de marine te versterken. Dit is dringend nodig, aldus minister Brekelmans (Defensie, VVD); er moet vaker worden gekozen voor materieel van Nederlandse en Europese makelij.

De “vertrouwelijke uitwisseling van meer informatie” met een kleine groep grote fabrikanten en voorkeursleveranciers was iets wat minister Brekelmans al had besproken. Door deze maatregel is de manier waarop de NAVO omgaat met kritieke defensie-informatie fundamenteel veranderd.

Verandering in Benodigdheden

De lijst zal nu worden verspreid onder de industrie, aldus Mark Rutte, die dit woensdag bekendmaakte tijdens de opening van een munitiefabriek van Rheinmetall in Duitsland.