Dertig mensen zijn omgekomen in Peking door hevige regenval in de Chinese hoofdstad, meldde het officiële persbureau Xinhua.

Zware regenval nam maandag toe in Peking en omliggende provincies. In de noordelijke districten van de hoofdstad viel tot 543,4 mm regen tijdens deze periode van "aanhoudende extreme regenval", aldus Xinhua op dinsdag.

De doden vielen in de bergachtige noordelijke districten van Peking, met 28 slachtoffers in Miyun en twee in Yanqing.

Daarnaast heeft Peking 80.322 inwoners geëvacueerd vanwege de zware regenval, meldde Xinhua.

Maandagavond gaf de Chinese president Xi Jinping opdracht tot "allesomvattende" zoek- en reddingsoperaties om het aantal slachtoffers te minimaliseren.

De recente overstromingen en rampen hebben geleid tot "aanzienlijke slachtoffers en materiële schade" in gebieden zoals Peking en de provincies Hebei, Jilin en Shandong, aldus Xi volgens Xinhua.