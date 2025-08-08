KLIMAAT
Toeristen in het zuiden van Frankrijk maken zich klaar om te vluchten
Het wordt momenteel beschouwd als de grootste brand in Frankrijk sinds de jaren vijftig. Het getroffen gebied beslaat minstens 160 vierkante kilometer.
Een bosbrand woedt in Martigues. / Foto: Reuters
11 uur geleden

De brand verspreidde zich snel. Het was noodzakelijk om de snelweg A9, die van Narbonne naar de Spaanse grens loopt, tijdelijk af te sluiten. Andere wegen zijn nog steeds afgesloten.

De autoriteiten meldden dat bijna 2.100 brandweerlieden werden ingezet. Minstens 25 huizen liepen schade op of werden volledig door de brand verwoest.

François Bayrou, de premier, omschreef de brand als een buitengewone ramp. Op sociale media uitte Agnès Pannier-Runacher, de Franse minister van Duurzaamheid, haar verbazing over hoe snel de brand zich verspreidde.

Een 65-jarige vrouw die had geweigerd haar huis te verlaten, is daar overleden. Een van de twee personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, had ernstige brandwonden.

Het persbureau Reuters meldt dat 2000 inwoners en bezoekers het gebied al hebben verlaten. De lokale Nederlandse bevolking vreest dat ze hun huizen zullen moeten verlaten.

Vakantiegangers in Zuid-Frankrijk wordt door de ANWB Alarmcentrale geadviseerd om extra aandacht te besteden aan het lokale nieuws, noodnummers te noteren en het verkeersnieuws in de gaten te houden.

Het is ook verstandig om een noodpakket bij de hand te hebben voor het geval een haastig vertrek nodig is.

