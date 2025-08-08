De brand verspreidde zich snel. Het was noodzakelijk om de snelweg A9, die van Narbonne naar de Spaanse grens loopt, tijdelijk af te sluiten. Andere wegen zijn nog steeds afgesloten.

De autoriteiten meldden dat bijna 2.100 brandweerlieden werden ingezet. Minstens 25 huizen liepen schade op of werden volledig door de brand verwoest.

François Bayrou, de premier, omschreef de brand als een buitengewone ramp. Op sociale media uitte Agnès Pannier-Runacher, de Franse minister van Duurzaamheid, haar verbazing over hoe snel de brand zich verspreidde.

Een 65-jarige vrouw die had geweigerd haar huis te verlaten, is daar overleden. Een van de twee personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, had ernstige brandwonden.