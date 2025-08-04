KLIMAAT
'De wereld verkeert in een plasticcrisis': Studie waarschuwt voor een jaarlijkse gezondheidsschade van $1,5 biljoen
Een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet onthult dat plastic vervuiling jaarlijks meer dan $1,5 biljoen aan gezondheidsschade veroorzaakt en een groeiende bedreiging vormt voor zowel de menselijke als de planetaire gezondheid, voorafgaand aan de wereldwijde verdragsonderhandelingen in Genève.
ARCHIEFFOTO: Afgedankte kunststoffen en andere materialen worden verzameld bij een barrière in het water / Reuters
4 augustus 2025

Plasticvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan $1,5 biljoen aan gezondheidsgerelateerde economische schade en draagt bij aan ziekte en sterfte in elke levensfase, volgens een nieuwe review die zondag is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

“De wereld bevindt zich in een plasticcrisis,” schreven de auteurs. “Maar het is niet onvermijdelijk.” Ze dringen aan op wetenschappelijk onderbouwde, kosteneffectieve beleidsmaatregelen, waaronder regelgeving, handhaving en financiële prikkels, vergelijkbaar met de aanpak van luchtvervuiling en loodblootstelling.

De bevindingen komen op een moment dat door de VN geleide onderhandelingen om een wereldwijd plasticverdrag af te ronden worden hervat in Genève.

Plastic wordt in de review omschreven als een “ernstige en groeiende” bedreiging voor zowel de menselijke als de planetaire gezondheid. De studie waarschuwt dat de productie van plastic in een stroomversnelling zit.

Volgens het onderzoek is de plasticproductie gestegen van slechts 2 miljoen metrische ton in 1950 naar 475 miljoen ton in 2022 en wordt verwacht dat dit zal oplopen tot 1,2 miljard ton in 2060.

Ondertussen heeft zich 8 miljard ton plastic afval opgehoopt in het milieu, waarvan het grootste deel nog steeds in ecosystemen aanwezig is vanwege de weerstand tegen biologische afbraak. Minder dan 10 procent van het plastic wordt ooit gerecycled.

De publicatie komt op het moment dat wereldwijde onderhandelingen deze week worden hervat in Genève voor het tweede deel van de vijfde sessie van het Intergouvernementeel Onderhandelingscomité (INC-5.2).

Van 5 tot 14 augustus zullen afgevaardigden uit meer dan 170 landen proberen de vaart erin te houden om tot een juridisch bindend akkoord te komen om plasticvervuiling tegen te gaan.

