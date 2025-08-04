Plasticvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan $1,5 biljoen aan gezondheidsgerelateerde economische schade en draagt bij aan ziekte en sterfte in elke levensfase, volgens een nieuwe review die zondag is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

“De wereld bevindt zich in een plasticcrisis,” schreven de auteurs. “Maar het is niet onvermijdelijk.” Ze dringen aan op wetenschappelijk onderbouwde, kosteneffectieve beleidsmaatregelen, waaronder regelgeving, handhaving en financiële prikkels, vergelijkbaar met de aanpak van luchtvervuiling en loodblootstelling.

De bevindingen komen op een moment dat door de VN geleide onderhandelingen om een wereldwijd plasticverdrag af te ronden worden hervat in Genève.

Plastic wordt in de review omschreven als een “ernstige en groeiende” bedreiging voor zowel de menselijke als de planetaire gezondheid. De studie waarschuwt dat de productie van plastic in een stroomversnelling zit.