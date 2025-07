De hoogste leider van Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigd van het overdrijven van het succes van recente Amerikaanse militaire aanvallen op Iraanse nucleaire locaties, en stelde dat deze geen significante resultaten hebben opgeleverd.

“De Amerikaanse president overdreef de gebeurtenissen op een ongebruikelijke manier, en het bleek dat hij deze overdrijving nodig had,” zei Ali Khamenei in een verklaring die zondag op zijn officiële X-account werd geplaatst.

“Iedereen die die woorden hoorde, begreep dat er onder de oppervlakte een andere waarheid schuilging. Ze konden niets doen en overdreven om de waarheid te verhullen en te verbergen,” voegde hij eraan toe.

Eerder zei Trump in een interview met Fox News: “We gingen erin. We vernietigden hun nucleaire capaciteit, en we stopten. Het was een prachtig iets. En ze konden niet veel verder gaan... Het waren zeer intense 12 dagen — heel, heel intens.”

Een conflict tussen Israël en Iran brak uit op 13 juni, toen Israël luchtaanvallen uitvoerde op Iraanse militaire, nucleaire en civiele locaties, waarbij volgens het Iraanse Ministerie van Volksgezondheid minstens 606 mensen omkwamen en 5.332 gewond raakten.

Teheran voerde vergeldingsaanvallen uit met raketten en drones op Israël, waarbij volgens cijfers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem minstens 29 mensen omkwamen en meer dan 3.400 gewond raakten.

De VS bombardeerden de Iraanse nucleaire faciliteiten in Fordow, Natanz en Isfahan, wat leidde tot een escalatie van het conflict.

Het conflict kwam tot een einde onder een door de VS gesponsord staakt-het-vuren dat op 24 juni van kracht werd.