President-elect Donald Trump wordt vaak omschreven als een agent van chaos. Hij heeft bondgenoten bedreigd met de annexatie van land en heeft beloofd economische druk uit te oefenen om Canada te bewegen de 51e staat van de VS te worden.

Daarnaast wil hij het aantal immigranten, die vaak worden gezien als een belangrijke motor van economische groei, beperken en ongewoon hoge tarieven opleggen op importen uit landen zoals China, die alledaagse goederen betaalbaar maken voor de gemiddelde Amerikaanse consument.

In theorie zouden zijn acties investeerders moeten afschrikken. Immers, slim geld trekt zich terug zodra militaire avonturen, handelsbarrières en chaos op de arbeidsmarkt op de loer liggen.

Maar het tegenovergestelde lijkt in de VS te gebeuren. De Amerikaanse dollar wint aan kracht en de waarde ervan ten opzichte van grote wereldvaluta’s bevindt zich op een tweejarig hoogtepunt.

De stijging van de dollar begon in september, toen duidelijk werd dat Trump een goede kans maakte op een tweede termijn. Sindsdien is de opwaartse trend doorgegaan, volgens de US Dollar Index, een maatstaf voor de waarde van de dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta’s.

De stijging van de dollar betekent dat internationale investeerders de munt blijven zien als een veilige haven. De vraag naar dollars neemt toe omdat individuen en bedrijven wereldwijd hun bezittingen willen omzetten in dollars.

Hun aanname is dat de waarde van de dollar onder Trumps presidentschap zal blijven stijgen ten opzichte van andere valuta’s.

De euro verloor recentelijk 4,9 procent ten opzichte van de dollar. De pond sterling en de Chinese yuan daalden respectievelijk met 5,2 procent en één procent.

Experts hebben echter een tegenintuïtieve verklaring waarom Trumps onconventionele benadering van belangrijke economische kwesties de dollar versterkt. De verwachte turbulentie in de Amerikaanse economie in de komende dagen is juist een bron van kracht voor de dollar.

“Tarieven en enkele andere beleidsmaatregelen, zoals massale deportaties, zouden de prijzen en lonen in de VS opwaarts onder druk zetten, wat hogere rentetarieven betekent,” zegt Yougesh Khatri, een associate fellow bij de Britse denktank Chatham House, tegen TRT World.

Het verhogen van tarieven op import en het deporteren van buitenlandse werknemers zal de prijzen van alledaagse artikelen in de VS duurder maken. Om die inflatie te beteugelen, zal de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven moeten verhogen.

Een hoger rentetarief maakt de Amerikaanse munt aantrekkelijker voor wereldwijde investeerders.

Het vooruitzicht van hogere inflatie in de VS is daarom een drijvende kracht achter de groeiende internationale vraag naar de dollar.

Tarieven, immigratie en belastingverlagingen

Er zijn drie kernpunten in het economische beleidsprogramma van de Trump-regering: hogere tarieven, minder immigranten en lagere belastingen. Elk van deze punten creëert inflatie, aldus Thierry Wizman, valutastrateeg bij het wereldwijde financiële bedrijf Macquarie.

Volgens Wizman zijn Trumps verwachte beleid en de potentieel inflatoire implicaties de “belangrijkste motor achter de recente dollarwinsten”.

Tijdens de presidentscampagne van 2024 sprak Trump over het opleggen van minimumtarieven van 10 tot 20 procent op alle geïmporteerde goederen, met uitzondering van zendingen uit China, waarvoor tarieven van 60 procent of hoger zouden gelden.

Tarieven raken de portemonnee van de consument, omdat de meeste winkeliers de extra kosten doorberekenen. Consumenten en bedrijven zullen een “enorme last” ervaren door de voorgestelde tarieven van Trump, aangezien de prijzen van dagelijkse boodschappen zullen stijgen, volgens een rapport van denktank Third Way.

Evenzo zal Trumps immigratiebeleid, waaronder de deportatie van 11 miljoen ongedocumenteerde werknemers, een “gigantische schok” van biljoenen dollars veroorzaken voor de economie.

“Het zal snel inflatie verhogen door de capaciteit van Amerikaanse bedrijven om goederen en diensten te leveren sneller te verminderen dan het de vraag vermindert,” zegt Michael Clemens, een economieprofessor aan de George Mason University die zich richt op migratie.

Trump zal waarschijnlijk ook de aflopende belastingverlagingen verlengen en mogelijk nieuwe belastingvoordelen bieden die de vraag kunnen aanwakkeren, juist op het moment dat de Amerikaanse centrale bank probeert deze te temperen.

Belastingverlagingen laten individuen met meer besteedbaar inkomen en bedrijven met hogere winsten achter. Al dat extra geld stimuleert de vraag naar goederen en diensten, wat op korte termijn inflatie veroorzaakt.

Een sterke dollar-advocaat

Trump zal waarschijnlijk de binnenlandse vraag in de VS “prioriteren” door middel van hogere tarieven, zegt Gary Ng, senior econoom voor Azië-Pacific bij Natixis Corporate and Investment Banking in Hongkong, tegen TRT World.

“Aangezien centrale banken in andere landen mogelijk sneller en meer rente verlagen dan de VS, kan het verschil in rendement leiden tot een sterkere dollar,” zegt hij. Rendementsverschil verwijst naar het verschil tussen rendementen in grote economieën van de wereld.

“Dit kan Amerikaanse activa aantrekkelijker maken in vergelijking met andere markten,” voegt hij eraan toe.

De aankomende Amerikaanse president lijkt een voorstander van een sterke dollar te zijn. Hij vertelde Bloomberg vorig jaar dat de VS “grote valutaproblemen” had, vooral ten opzichte van de Japanse yen en de Chinese yuan.

Scott Bessent, die waarschijnlijk het ministerie van Financiën zal leiden in de aankomende Trump-regering, zei dat Trump de dollar niet zou laten verzwakken omdat de president-elect wilde dat deze de wereldreservemunt blijft.

“Ik geloof dat als je goed economisch beleid voert, je vanzelf een sterke dollar zult hebben,” zei hij.

Het IMF verwacht dat de VS dit jaar met 2,2 procent zal groeien, vergeleken met het 0,8 procent verwachte groei in Duitsland, 1,1 procent in Japan en 1,5 procent in het VK.

Maar hoe lang de groei van de dollar zal aanhouden, is iets wat alleen de tijd zal leren.

Barry Eichengreen, professor economie aan de Universiteit van Californië, zegt dat de kracht van de dollar gebaseerd is op de kracht van de Amerikaanse economie. Maar de voorgestelde tarieven zijn “onverenigbaar” met die kracht, benadrukt hij.

“Trump is een onzekerheidsmachine. Op een gegeven moment zullen valutahandelaren dit feit doorzien,” zegt hij, waarbij hij opmerkt dat de korte- en langetermijnvooruitzichten van de dollar tegenstrijdig blijven.