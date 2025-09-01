OORLOG IN GAZA
Vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw bijeen om over Gaza te praten
Vorige week zijn de gesprekken over de Gaza-kwestie begonnen, maar er was nog geen akkoord bereikt. Omdat het akkoord vrijdag pas wordt gesloten, wordt vandaag ook nog geen duidelijk antwoord verwacht.
Leden van de Belgische regering verzamelen zich in het Belgische Parlement in Brussel. / Foto: Reuters
1 september 2025

Om 15.00 uur komt de kern van de Vlaamse regering bijeen om te praten over sancties tegen Israël. Zondag konden de topministers het niet eens worden. De kern van de regering-Diependaele is toen na minder dan drie uur overleg zonder consensus uit elkaar gegaan. Ook tijdens een eerdere vergadering afgelopen vrijdagavond was er geen doorbraak bereikt.

Een consensus moet worden bereikt voor het einde van de week. De kans voor België om de Verklaring van New York te ondertekenen, waarin de intenties van landen om Palestina te erkennen worden uiteengezet, verloopt op vrijdag.

Hoewel er binnen de regering niet veel onenigheid bestaat over de ondertekening, zijn de voorwaarden die daaraan verbonden het belangrijkste onderwerp van discussie. Zo stellen de MR en de N-VA dat erkenning afhankelijk is van de volledige ontwapening van Hamas.

Andere partijen beweren dat een dergelijke eis de erkenning opnieuw zal vertragen. De regering-De Wever wil naast erkenning ook een akkoord over sancties tegen Israël.

Kabinet onder druk

Het kabinet van premier Matthias Diependaele verklaarde zondag dat er “vooruitgang was geboekt” en dat was besloten om de onderhandelingen op maandag te hervatten.

In werkelijkheid staat hij onder grotere druk. De meerderheid zou tijdens een parlementaire stemming over een resolutie kunnen worden verdeeld. Diependaele heeft volgens de parlementaire agenda tot dinsdag 14.00 uur de tijd om binnen het kabinet tot een consensus te komen.

