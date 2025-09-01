Om 15.00 uur komt de kern van de Vlaamse regering bijeen om te praten over sancties tegen Israël. Zondag konden de topministers het niet eens worden. De kern van de regering-Diependaele is toen na minder dan drie uur overleg zonder consensus uit elkaar gegaan. Ook tijdens een eerdere vergadering afgelopen vrijdagavond was er geen doorbraak bereikt.

Een consensus moet worden bereikt voor het einde van de week. De kans voor België om de Verklaring van New York te ondertekenen, waarin de intenties van landen om Palestina te erkennen worden uiteengezet, verloopt op vrijdag.

Hoewel er binnen de regering niet veel onenigheid bestaat over de ondertekening, zijn de voorwaarden die daaraan verbonden het belangrijkste onderwerp van discussie. Zo stellen de MR en de N-VA dat erkenning afhankelijk is van de volledige ontwapening van Hamas.

Andere partijen beweren dat een dergelijke eis de erkenning opnieuw zal vertragen. De regering-De Wever wil naast erkenning ook een akkoord over sancties tegen Israël.