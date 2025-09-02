Op de eerste school- en werkdag van het nieuwe academisch jaar zijn in Utrecht tientallen mensen de straat opgegaan om hun solidariteit met Gaza te tonen. Precies om 12.00 uur, toen in het hele land de maandelijkse sirenes klonken, lieten de actievoerders zich op de grond vallen voor een zogeheten die-in. Daarmee wilden zij de slachtoffers van Israëlische aanvallen symboliseren.
De demonstranten, velen gekleed in rood, vormden een zogenoemde “rode lijn” voor het Stadhuis en later bij Utrecht Centraal Station. Het rood verwees naar het bloedvergieten in Gaza. De actie ging gepaard met luide geluiden van trommels, pannen en fluitjes, bedoeld om de stilte van de sirenes te doorbreken en aandacht te vragen voor de situatie in het belegerde gebied.
Een lege pan werd meegedragen als symbool voor de hongersnood in Gaza. Volgens de organisatoren wil de actie de Nederlandse overheid confronteren met haar vermeende medeverantwoordelijkheid voor het lijden van de Palestijnse bevolking.
De demonstratie maakte deel uit van een landelijke oproep om op 1 september om twaalf uur het werk neer te leggen en de straat op te gaan. Daarmee wilden de initiatiefnemers een duidelijk signaal afgeven aan politiek Den Haag dat Nederland niet kan wegkijken van de humanitaire crisis.