OORLOG IN GAZA
2 min lezen
Protest in Utrecht: ‘Die-in’ voor Gaza tijdens landelijke sirenetest
De demonstranten, velen gekleed in rood, vormden een zogenoemde “rode lijn” voor het Stadhuis en later bij Utrecht Centraal Station.
Protest in Utrecht: ‘Die-in’ voor Gaza tijdens landelijke sirenetest
De demonstranten, velen gekleed in rood, vormden een zogenoemde “rode lijn” voor het Stadhuis en later bij Utrecht Centraal Station. / AA
2 september 2025

Op de eerste school- en werkdag van het nieuwe academisch jaar zijn in Utrecht tientallen mensen de straat opgegaan om hun solidariteit met Gaza te tonen. Precies om 12.00 uur, toen in het hele land de maandelijkse sirenes klonken, lieten de actievoerders zich op de grond vallen voor een zogeheten die-in. Daarmee wilden zij de slachtoffers van Israëlische aanvallen symboliseren.

De demonstranten, velen gekleed in rood, vormden een zogenoemde “rode lijn” voor het Stadhuis en later bij Utrecht Centraal Station. Het rood verwees naar het bloedvergieten in Gaza. De actie ging gepaard met luide geluiden van trommels, pannen en fluitjes, bedoeld om de stilte van de sirenes te doorbreken en aandacht te vragen voor de situatie in het belegerde gebied.

Aanbevolen

Een lege pan werd meegedragen als symbool voor de hongersnood in Gaza. Volgens de organisatoren wil de actie de Nederlandse overheid confronteren met haar vermeende medeverantwoordelijkheid voor het lijden van de Palestijnse bevolking.

De demonstratie maakte deel uit van een landelijke oproep om op 1 september om twaalf uur het werk neer te leggen en de straat op te gaan. Daarmee wilden de initiatiefnemers een duidelijk signaal afgeven aan politiek Den Haag dat Nederland niet kan wegkijken van de humanitaire crisis.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us