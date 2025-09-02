Op de eerste school- en werkdag van het nieuwe academisch jaar zijn in Utrecht tientallen mensen de straat opgegaan om hun solidariteit met Gaza te tonen. Precies om 12.00 uur, toen in het hele land de maandelijkse sirenes klonken, lieten de actievoerders zich op de grond vallen voor een zogeheten die-in. Daarmee wilden zij de slachtoffers van Israëlische aanvallen symboliseren.

De demonstranten, velen gekleed in rood, vormden een zogenoemde “rode lijn” voor het Stadhuis en later bij Utrecht Centraal Station. Het rood verwees naar het bloedvergieten in Gaza. De actie ging gepaard met luide geluiden van trommels, pannen en fluitjes, bedoeld om de stilte van de sirenes te doorbreken en aandacht te vragen voor de situatie in het belegerde gebied.