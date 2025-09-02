Een coalitie van Belgisch-Palestijnse organisaties heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een burgerwet ingediend die oproept tot de officiële erkenning van de staat Palestina en tot sancties tegen Israël. Het initiatief, dat mogelijk werd door een wet uit 2019 die burgers toestaat wetsvoorstellen in te dienen, geeft volgens de initiatiefnemers “gewone Belgen een parlementaire stem” in een kwestie die volgens hen te lang is genegeerd.
Onder de vlag van het netwerk Beitna bundelen organisaties als de Association Belgo-Palestinienne, Intal Globalize Solidarity en Al-Haq Europe de krachten. Zij beschuldigen de Belgische regering ervan niet genoeg te doen tegen wat zij omschrijven als “Israëls genocidale campagne in Gaza”. De resolutie die het federale parlement in mei aannam over Palestina wordt door hen scherp veroordeeld. Volgens Beitna maakt die resolutie de erkenning van Palestina afhankelijk van Israëlische toestemming en negeert zij internationale vaststellingen van genocide, oorlogsmisdaden en apartheid.
De organisaties roepen België op om de genocide in Gaza officieel te erkennen, een wapen- en handelsboycot tegen Israël in te stellen en Palestina formeel te erkennen, verwijzend naar de verplichtingen die voortvloeien uit het Genocideverdrag van 1948.
Hun oproep kreeg maandag extra gewicht toen de International Association of Genocide Scholars bekendmaakte dat 86 procent van haar 500 leden van oordeel is dat Israëls beleid en acties in Gaza voldoen aan de juridische definitie van genocide zoals omschreven in artikel II van het VN-genocideverdrag.
Israël zelf heeft nog niet gereageerd op deze recente ontwikkeling, maar heeft in het verleden alle beschuldigingen van genocide van de hand gewezen. Het land verzet zich momenteel voor het Internationaal Gerechtshof tegen de zaak die Zuid-Afrika aanspande.
Israël begon in oktober 2023 zijn grootschalige militaire operatie in Gaza, nadat Hamas-strijders 1.200 mensen hadden gedood en meer dan 250 gijzelaars hadden genomen. Sindsdien, zo melden gezondheidsautoriteiten in Gaza, zijn naar schatting 63.000 mensen om het leven gekomen, is het merendeel van de gebouwen verwoest of zwaar beschadigd en is de meerderheid van de bevolking minstens één keer verdreven.