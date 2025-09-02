Een coalitie van Belgisch-Palestijnse organisaties heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een burgerwet ingediend die oproept tot de officiële erkenning van de staat Palestina en tot sancties tegen Israël. Het initiatief, dat mogelijk werd door een wet uit 2019 die burgers toestaat wetsvoorstellen in te dienen, geeft volgens de initiatiefnemers “gewone Belgen een parlementaire stem” in een kwestie die volgens hen te lang is genegeerd.

Onder de vlag van het netwerk Beitna bundelen organisaties als de Association Belgo-Palestinienne, Intal Globalize Solidarity en Al-Haq Europe de krachten. Zij beschuldigen de Belgische regering ervan niet genoeg te doen tegen wat zij omschrijven als “Israëls genocidale campagne in Gaza”. De resolutie die het federale parlement in mei aannam over Palestina wordt door hen scherp veroordeeld. Volgens Beitna maakt die resolutie de erkenning van Palestina afhankelijk van Israëlische toestemming en negeert zij internationale vaststellingen van genocide, oorlogsmisdaden en apartheid.

De organisaties roepen België op om de genocide in Gaza officieel te erkennen, een wapen- en handelsboycot tegen Israël in te stellen en Palestina formeel te erkennen, verwijzend naar de verplichtingen die voortvloeien uit het Genocideverdrag van 1948.