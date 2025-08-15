Op donderdag 14 augustus kwamen honderden mensen bijeen in de Nederlandse stad Utrecht om hun steun te betuigen aan de journalisten van Al Jazeera die in Gaza werden gedood bij een bomaanval door Israël, waaronder Anas al-Sharif.

De demonstratie begon bij het Centraal Station van Utrecht en werd voortgezet met een mars door de straten van de stad.

Als onderdeel van het protest hielden de deelnemers een ‘Die-In’ om de slachtoffers in Gaza te herdenken en droegen ze foto's van de omgekomen journalisten bij zich.