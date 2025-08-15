De NGO's beschuldigen Israël ervan “hulp als wapen te gebruiken” en beweren dat sinds maart de meeste grote internationale ngo's geen vrachtwagens met levensreddende hulpgoederen kunnen sturen.
Tientallen NGO's vragen de Israëlische autoriteiten om levensreddende hulpgoederen, maar krijgen geen toegang omdat ze “niet bevoegd zijn om hulp te verlenen”. Alleen al in juli werden meer dan 60 verzoeken afgewezen.
Artsen zonder Grenzen, Oxfam en Islamic Relief hebben de brief allemaal ondertekend.
Nieuwe regelgeving of blokkades?
Door de Israëlische weigering zitten nu voor miljoenen dollars aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen vast aan de door Israël gecontroleerde grensovergangen, zo zeggen de organisaties.
De ngo's verduidelijken dat de belemmering voortvloeit uit nieuwe regelgeving voor de registratie van internationale organisaties die geïmplementeerd is in maart. Daarin staat dat registratie op grond van de nieuwe regelgeving kan worden geweigerd op basis van gepolitiseerde en dubbelzinnige gronden, waaronder de vermeende “delegitimering” van de staat Israël.
“Internationale ngo's hebben gewaarschuwd dat dit proces bedoeld is om lobbywerk te onderdrukken, humanitaire verslaggeving te beperken en onafhankelijke organisaties te controleren.”
Net als in het geval van de omstreden groep GHF, waarvan de hulpverleners beweren dat 859 Palestijnen zijn gedood bij hun distributiepunten, bestaat de zorg dat ngo's worden gedwongen om mee te werken aan militair gecontroleerde distributie.
Het kabinet doet te weinig
Volgens Pim Kraan, directeur van Save the Children, is de Nederlandse regering te voorzichtig en “negeert het kabinet actief zijn nationale wettelijke verplichtingen”.
Hij dringt er bij Nederland op aan zijn wettelijke verplichtingen na te komen om de staat en burgers te beschermen tegen medeverantwoordelijkheid voor mogelijke ernstige misdaden in Gaza.