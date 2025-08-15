“Internationale ngo's hebben gewaarschuwd dat dit proces bedoeld is om lobbywerk te onderdrukken, humanitaire verslaggeving te beperken en onafhankelijke organisaties te controleren.”

Net als in het geval van de omstreden groep GHF, waarvan de hulpverleners beweren dat 859 Palestijnen zijn gedood bij hun distributiepunten, bestaat de zorg dat ngo's worden gedwongen om mee te werken aan militair gecontroleerde distributie.

Het kabinet doet te weinig

Volgens Pim Kraan, directeur van Save the Children, is de Nederlandse regering te voorzichtig en “negeert het kabinet actief zijn nationale wettelijke verplichtingen”.

Hij dringt er bij Nederland op aan zijn wettelijke verplichtingen na te komen om de staat en burgers te beschermen tegen medeverantwoordelijkheid voor mogelijke ernstige misdaden in Gaza.