Duizenden Israëli's hebben een landelijke staking georganiseerd en snelwegen in meerdere steden geblokkeerd om de regering van Benjamin Netanyahu onder druk te zetten een gevangenenruil met Palestijnen te realiseren en een einde te maken aan de voortdurende oorlog in Gaza.

De algemene staking op zondag werd uitgeroepen door families van Israëlische gevangenen in Gaza, die vrezen dat het besluit van de Israëlische regering vorige week om Gaza volledig te bezetten, het leven van hun dierbaren in gevaar brengt.

Demonstranten probeerden straten, tunnels en bruggen in Jeruzalem en Tel Aviv te blokkeren, wat de autoriteiten ertoe bracht waterkanonnen in te zetten om hen uiteen te drijven.

Ook werden banden in brand gestoken, wat leidde tot grootschalige verkeershinder.

Honderden particuliere bedrijven, gemeenten en organisaties sloten zich aan bij de actie, terwijl de publieke omroep KAN meldde dat duizenden demonstranten belangrijke wegen afsloten, wat leidde tot verkeersopstoppingen en de opschorting van treinverkeer.

Restaurants en cafés sloten hun deuren, en volgens Haaretz spraken tientallen Israëlische artiesten, beroemdheden en atleten hun steun uit en namen deel aan de staking.

Belangrijke vakbonden, waaronder advocaten, artsen en het bedrijfsforum, evenals de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, bevestigden eveneens hun deelname aan de staking.

De Israëlische politie meldde dat 38 demonstranten in het hele land werden gearresteerd tijdens de staking, aldus de krant Yedioth Ahronoth.

Oppositie neemt deel

Oppositieleider Yair Lapid bezocht het Gijzelingsplein in Tel Aviv om deel te nemen aan de staking.

“We leggen vandaag het land plat. Onze gijzelaars zijn geen pionnen die de regering mag opofferen voor de oorlogsinspanningen; het zijn burgers die de regering moet terugbrengen naar hun families,” zei Lapid tegen demonstranten in een video op X.

“Ze zullen ons niet stoppen, ze zullen ons niet uitputten. We blijven vechten totdat de gijzelaars thuiskomen, er een deal is en de oorlog eindigt,” voegde hij eraan toe.