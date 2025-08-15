De Europese commissaris voor gelijkheid, paraatheid en crisisbeheer, Hadja Lahbib, heeft donderdag bevestigd dat 38 patiënten en 99 van hun familieleden uit de Gazastrook zijn geëvacueerd voor medische behandeling. Details over de aard van hun aandoeningen en behandelingen zijn er niet.
“Via het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming zijn afgelopen nacht 38 patiënten en 99 familieleden medisch geëvacueerd,” schreef Lahbib op X. Zij bedankte België, Italië en Turkije voor het opnemen van de patiënten, en sprak haar waardering uit voor de Wereldgezondheidsorganisatie, Italië, Servië en Turkije voor hun bijdrage aan het transport.
De medische evacuatie komt op een moment dat de gezondheidszorg in Gaza vrijwel is ingestort. Door de maandenlange Israëlische blokkade van humanitaire hulp – waaronder medische voorraden – kunnen de overgebleven ziekenhuizen amper basiszorg verlenen aan de meer dan 2 miljoen inwoners.
Sinds oktober 2023 voert het Israëlische leger een grootschalig offensief in de Gazastrook, ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren. Daarbij zijn inmiddels meer dan 61.700 Palestijnen omgekomen en is de gezondheidsinfrastructuur grotendeels verwoest.
De situatie in Gaza leidt ook tot juridische stappen. Het Internationaal Strafhof vaardigde in november arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig defensieminister Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daarnaast loopt er bij het Internationaal Gerechtshof een genocidezaak tegen Israël.