OORLOG IN GAZA
2 min lezen
38 patiënten en 99 familieleden geëvacueerd uit Gaza, sommigen opgevangen door België
De medische evacuatie komt op een moment dat de gezondheidszorg in Gaza vrijwel is ingestort.
38 patiënten en 99 familieleden geëvacueerd uit Gaza, sommigen opgevangen door België
De medische evacuatie komt op een moment dat de gezondheidszorg in Gaza vrijwel is ingestort. / AP
15 augustus 2025

De Europese commissaris voor gelijkheid, paraatheid en crisisbeheer, Hadja Lahbib, heeft donderdag bevestigd dat 38 patiënten en 99 van hun familieleden uit de Gazastrook zijn geëvacueerd voor medische behandeling. Details over de aard van hun aandoeningen en behandelingen zijn er niet.

“Via het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming zijn afgelopen nacht 38 patiënten en 99 familieleden medisch geëvacueerd,” schreef Lahbib op X. Zij bedankte België, Italië en Turkije voor het opnemen van de patiënten, en sprak haar waardering uit voor de Wereldgezondheidsorganisatie, Italië, Servië en Turkije voor hun bijdrage aan het transport.

Aanbevolen

De medische evacuatie komt op een moment dat de gezondheidszorg in Gaza vrijwel is ingestort. Door de maandenlange Israëlische blokkade van humanitaire hulp – waaronder medische voorraden – kunnen de overgebleven ziekenhuizen amper basiszorg verlenen aan de meer dan 2 miljoen inwoners.

Sinds oktober 2023 voert het Israëlische leger een grootschalig offensief in de Gazastrook, ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren. Daarbij zijn inmiddels meer dan 61.700 Palestijnen omgekomen en is de gezondheidsinfrastructuur grotendeels verwoest.

De situatie in Gaza leidt ook tot juridische stappen. Het Internationaal Strafhof vaardigde in november arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig defensieminister Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Daarnaast loopt er bij het Internationaal Gerechtshof een genocidezaak tegen Israël.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us