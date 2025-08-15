De Europese commissaris voor gelijkheid, paraatheid en crisisbeheer, Hadja Lahbib, heeft donderdag bevestigd dat 38 patiënten en 99 van hun familieleden uit de Gazastrook zijn geëvacueerd voor medische behandeling. Details over de aard van hun aandoeningen en behandelingen zijn er niet.

“Via het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming zijn afgelopen nacht 38 patiënten en 99 familieleden medisch geëvacueerd,” schreef Lahbib op X. Zij bedankte België, Italië en Turkije voor het opnemen van de patiënten, en sprak haar waardering uit voor de Wereldgezondheidsorganisatie, Italië, Servië en Turkije voor hun bijdrage aan het transport.