De Australische premier Anthony Albanese heeft aangekondigd dat de opruimwerkzaamheden zijn begonnen in het zuidoosten van het land, nadat overstromingen minstens vijf mensen het leven hebben gekost en meer dan 10.000 woningen hebben overstroomd.

“We blijven nauw samenwerken met de federale, staats- en lokale overheden om ervoor te zorgen dat Australiërs nu en tijdens het herstel de steun krijgen die ze nodig hebben,” zei Albanese zaterdag op X.

Schadebeoordelingen zijn aan de gang in de zwaar getroffen regio Mid-North Coast in New South Wales, waar overstromingen deze week steden hebben afgesneden, vee hebben meegesleurd en huizen hebben verwoest, aldus de noodhulpdienst van de staat.

Naar schatting zijn minstens 10.000 woningen beschadigd. De omstandigheden in de getroffen gebieden van de dichtstbevolkte staat van Australië zijn sinds vrijdag verbeterd, meldde de dienst.

Toch verblijven honderden door overstromingen getroffen bewoners nog steeds in evacuatiecentra, zei Mike Wassing, commissaris van de State Emergency Services, tijdens een persconferentie in Sydney. In de nacht werden 52 reddingsacties uitgevoerd.

Het was ‘verschrikkelijk’

Het recentste dodelijke slachtoffer van de overstromingen was een man van in de 80, wiens lichaam werd gevonden op een overstroomd terrein ongeveer 50 km van Taree, een van de zwaarst getroffen steden, aldus de politie.

Albanese, die vrijdag een geplande reis naar Taree moest annuleren vanwege het hoge water, noemde het “verschrikkelijk om het nieuws te horen over meer verlies van levens.”

Taree ligt aan de Manning River, meer dan 300 km ten noorden van Sydney.

“Onze gedachten zijn bij zijn dierbaren en de gemeenschap in deze moeilijke tijd,” zei Albanese in een verklaring.

De overstromingen, veroorzaakt door dagenlange onophoudelijke regen, hebben kruispunten en verkeersborden onder water gezet in steden aan de Mid-North Coast en auto's tot aan hun voorruiten bedekt, nadat snel stijgend water de rivieroevers doorbrak. Op het hoogtepunt van de overstromingen waren ongeveer 50.000 mensen geïsoleerd.

Australië wordt steeds vaker getroffen door extreme weersomstandigheden, die volgens sommige experts het gevolg zijn van de klimaatcrisis. Na droogtes en verwoestende bosbranden aan het einde van het vorige decennium, hebben frequente overstromingen sinds begin 2021 grote schade aangericht.