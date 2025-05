De Turkse dronegigant Baykar heeft een belangrijke voorlopige overeenkomst getekend met het Italiaanse defensiebedrijf Leonardo, wat een nieuw hoofdstuk markeert in de groeiende strategische banden tussen Turkije en Italië en de toenemende invloed van Turkije in de mondiale defensiesector.

De overeenkomst, die gericht is op samenwerking bij de ontwikkeling en productie van onbemande luchtvaartuigen (UAV's) en geavanceerde technologie, was een van de vele akkoorden die werden ondertekend tijdens de Vierde Turks-Italiaanse Intergouvernementele Top. Deze top werd dinsdag in Rome gezamenlijk voorgezeten door president Recep Tayyip Erdogan en de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De overeenkomst tussen Baykar en Leonardo springt eruit als een hoeksteen van deze top en markeert een belangrijke stap in de bilaterale defensiesamenwerking tussen de twee NAVO-bondgenoten. Hoewel de overeenkomst zich nog in een voorlopig stadium bevindt, suggereert het protocol dat beide landen zich voorbereiden op een verdieping van gezamenlijke technologische ontwikkelingen, wat mogelijk nieuwe capaciteiten kan creëren in de snel evoluerende drone- en luchtvaartsector.

Baykar, vooral bekend om de productie van de in de strijd beproefde Bayraktar TB2 en de meer geavanceerde Akinci drones, is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de wereldwijde export van UAV's. Het bedrijf heeft zijn systemen verkocht aan meer dan 30 landen en heeft internationale aandacht gekregen voor de effectiviteit van de drones in conflicten zoals in Oekraïne, Libië en Karabach.

Baykars Europese uitbreiding gaat verder na Italiaanse luchtvaartovername

De overeenkomst met Leonardo komt slechts enkele maanden na Baykars opvallende overname van het Italiaanse luchtvaartbedrijf Piaggio Aerospace – een stap die de wenkbrauwen deed fronsen in Europese defensiekringen. Deze overname, die naar verluidt waardevolle productie-infrastructuur en luchtvaartkennis omvatte, werd algemeen geïnterpreteerd als onderdeel van Baykars bredere strategie om een voet aan de grond te krijgen in Europa en toegang te krijgen tot de defensiemarkt van de EU.

Met de nieuwste overeenkomst breidt Baykar niet alleen zijn samenwerking uit met een belangrijke Europese defensiefirma, maar positioneert het zich ook in het centrum van de groeiende industriële en technologische banden tussen Ankara en Rome.

Naast het pact tussen Baykar en Leonardo hebben Turkije en Italië een reeks andere memoranda van overeenstemming ondertekend, die handel, industriële investeringen, ruimtevaartcoöperatie, culturele en sportuitwisselingen, sociale diensten en transport omvatten.

Toch zullen de defensiegerelateerde overeenkomsten waarschijnlijk de meeste strategische aandacht trekken, gezien de huidige geopolitieke onzekerheden en de toenemende wereldwijde vraag naar dronetechnologieën.