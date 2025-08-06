Uit gegevens van een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er tussen 2016 en 2022 op het dark web activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij ten minste zeven specifieke opdrachten zijn geplaatst om Nederlandse burgers te vermoorden. In vier gevallen is daadwerkelijk geld betaald.

De doelwitten op deze “marktplaats voor moorden” zijn geen criminelen, maar gewone mensen, zoals een leraar, een verpleegkundige en een ambtenaar, schrijven onderzoeksjournalisten Daniël Verlaan en Koen Voskuil.

Je kunt chatten met de beheerder van de website voor huurmoorden en aanvullende informatie over het doelwit verstrekken, zoals hun huisadres of kenteken. Betaling vindt pas plaats nadat de moord is gepleegd, beloven de websites.

Deskundigen waarschuwen echter dat het gevaar volledig denkbeeldig is. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat iemand met echte intenties en middelen toeslaat”, aldus een woordvoerder tegen RTL Nieuws.