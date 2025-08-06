BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
Websites voor het bestellen van huurmoordenaars, is het wel te geloven?
Tientallen websites op het dark web bieden tegen betaling mensen in elkaar te slaan, te ontvoeren of te vermoorden. De sites zijn nep, maar de verzoeken zijn realistisch. Hoe overtuigen oplichters mensen om tienduizenden euro's te betalen?
Illustratie van het darkweb, waarin anonimiteit in deze uithoek van het internet wordt getoond. / Foto: Wiki Commons / TRT Nederlands
21 uur geleden

Uit gegevens van een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er tussen 2016 en 2022 op het dark web activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij ten minste zeven specifieke opdrachten zijn geplaatst om Nederlandse burgers te vermoorden. In vier gevallen is daadwerkelijk geld betaald.

De doelwitten op deze “marktplaats voor moorden” zijn geen criminelen, maar gewone mensen, zoals een leraar, een verpleegkundige en een ambtenaar, schrijven onderzoeksjournalisten Daniël Verlaan en Koen Voskuil.

Je kunt chatten met de beheerder van de website voor huurmoorden en aanvullende informatie over het doelwit verstrekken, zoals hun huisadres of kenteken. Betaling vindt pas plaats nadat de moord is gepleegd, beloven de websites.

Deskundigen waarschuwen echter dat het gevaar volledig denkbeeldig is. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat iemand met echte intenties en middelen toeslaat”, aldus een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

De websites voor huurmoorden maken gebruik van een systeem waarbij een vertrouwde tussenpersoon het geld vasthoudt. Er is echter een addertje onder het gras: de website is helemaal niet neutraal en wordt beheerd door dezelfde oplichters die zich voordoen als huurmoordenaars.

De klanten zien de bitcoins die ze storten nooit terug.

Een hacker kreeg in 2016 toegang tot een soortgelijke website. Nadat de politie zijn acties negeerde, wendde hij zich tot de FBI. Sindsdien zijn tientallen klanten veroordeeld, waaronder één in Nederland: Imran M., nu 42, uit Den Haag, die via chatrooms en het dark web een aantal mensen probeerde te overtuigen om zijn vrouw, de moeder van zijn twee kinderen, te vermoorden.

Hij is schuldig bevonden aan meerdere aanklachten van poging tot moord en is in 2021 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

