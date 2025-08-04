Door de beperkingen die de bekende boekingssite eerder had opgelegd om elders lagere tarieven aan te bieden, voelden de hotels zich benadeeld. Jarenlang waren hotels verplicht om hun laagste prijs op de site van Booking.com te zetten. Dit beleid weerhield toeristen ervan om Booking.com te gebruiken om een hotel te kiezen en vervolgens de website van het bedrijf zelf te gebruiken om een goedkopere reservering te maken.

In september vorig jaar verklaarde het Europese Hof van Justitie deze praktijk onwettig. De voorwaarden waren in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Het gerechtshof heeft besloten dat de beperkingen die Booking.com hanteerde voor hotels die goedkopere tarieven aanbieden op hun eigen websites of andere platforms, overbodig waren en de concurrentie zouden kunnen belemmeren. Booking.com stopte met deze praktijk toen de Europese Digitale Markten Wet (DMA) werd aangenomen.

De hotels vragen nu om terugbetaling van de geleden verliezen van 2004 tot 2024. Booking.com beweert dat dergelijke bepalingen onder de EU-wetgeving niet noodzakelijk concurrentiebeperkend van aard zijn.