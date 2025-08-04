BUSINESS EN TECHNOLOGIE
Een massale rechtszaak aangespannen door duizenden hotels tegen Booking.com
Meer dan 10.000 hotels uit meer dan 25 landen eisen compensatie in een collectieve rechtszaak tegen de boekingssite voor de jarenlange praktijk van het belemmeren van het aanbieden van lagere tarieven op hun eigen website.
Reisportaal Booking.com / Foto: Fabian Sommer via DPA
4 augustus 2025

Door de beperkingen die de bekende boekingssite eerder had opgelegd om elders lagere tarieven aan te bieden, voelden de hotels zich benadeeld. Jarenlang waren hotels verplicht om hun laagste prijs op de site van Booking.com te zetten. Dit beleid weerhield toeristen ervan om Booking.com te gebruiken om een hotel te kiezen en vervolgens de website van het bedrijf zelf te gebruiken om een goedkopere reservering te maken.

In september vorig jaar verklaarde het Europese Hof van Justitie deze praktijk onwettig. De voorwaarden waren in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Het gerechtshof heeft besloten dat de beperkingen die Booking.com hanteerde voor hotels die goedkopere tarieven aanbieden op hun eigen websites of andere platforms, overbodig waren en de concurrentie zouden kunnen belemmeren. Booking.com stopte met deze praktijk toen de Europese Digitale Markten Wet (DMA) werd aangenomen.

De hotels vragen nu om terugbetaling van de geleden verliezen van 2004 tot 2024. Booking.com beweert dat dergelijke bepalingen onder de EU-wetgeving niet noodzakelijk concurrentiebeperkend van aard zijn.

De Consumentenbond in Nederland bereidt ook een collectieve rechtszaak tegen Booking.com voor. De organisatie zei afgelopen zaterdag dat er nu ongeveer een kwart miljoen mensen bij betrokken zijn die denken dat ze schade hebben geleden.

Booking.com is van plan om de schadeclaims aan te vechten als ze voor de rechter komen. Het platform, dat in de jaren 90 in Nederland werd opgericht, heeft het omstreden Europese beleid opgegeven. De Europese Wet Digitale Markten, die vorig jaar van kracht werd, verbiedt zogenaamde pariteitsbepalingen.

Het doel van deze regelgeving is het beperken van de invloed van digitale platforms, die voor bedrijven en consumenten moeilijk te negeren zijn.

