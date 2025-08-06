WhatsApp heeft meer dan 6,8 miljoen accounts die gelinkt zijn aan oplichtingspraktijken geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar, aldus moederbedrijf Meta.

“Als onderdeel van ons voortdurende proactieve werk om mensen te beschermen tegen oplichting, heeft WhatsApp meer dan 6,8 miljoen accounts gedetecteerd en geblokkeerd die verbonden zijn met oplichtingscentra,” zei het bedrijf dinsdag in een verklaring.

Meta verklaarde dat de accounts werden verwijderd voordat veel ervan konden worden gebruikt, dankzij onderzoeksinzichten en verbeterde handhavingsmaatregelen.

Oplichtingscentra voeren vaak meerdere schema's tegelijk uit, waaronder cryptocurrency-fraude en piramidespelen, aldus Meta. Een veelvoorkomend waarschuwingssignaal is een verzoek om een vooruitbetaling in ruil voor beloofde opbrengsten of verdiensten, voegde het bedrijf toe.

