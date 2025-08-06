WhatsApp heeft meer dan 6,8 miljoen accounts die gelinkt zijn aan oplichtingspraktijken geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar, aldus moederbedrijf Meta.
“Als onderdeel van ons voortdurende proactieve werk om mensen te beschermen tegen oplichting, heeft WhatsApp meer dan 6,8 miljoen accounts gedetecteerd en geblokkeerd die verbonden zijn met oplichtingscentra,” zei het bedrijf dinsdag in een verklaring.
Meta verklaarde dat de accounts werden verwijderd voordat veel ervan konden worden gebruikt, dankzij onderzoeksinzichten en verbeterde handhavingsmaatregelen.
Oplichtingscentra voeren vaak meerdere schema's tegelijk uit, waaronder cryptocurrency-fraude en piramidespelen, aldus Meta. Een veelvoorkomend waarschuwingssignaal is een verzoek om een vooruitbetaling in ruil voor beloofde opbrengsten of verdiensten, voegde het bedrijf toe.
Veiligheidstips
Het platform heeft ook een veiligheidsfunctie geïntroduceerd voor groepschats, die verschijnt wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan een groep door iemand die niet in hun contacten staat, aldus de verklaring.
De veiligheidsfunctie biedt details over de groep en veiligheidstips, waardoor gebruikers direct kunnen vertrekken zonder de chat te bekijken. Groepsmeldingen blijven gedempt totdat de gebruiker ervoor kiest om te blijven, voegde het bedrijf toe.
WhatsApp test ook waarschuwingen voor onbekende contacten, die gebruikers waarschuwen voordat ze een gesprek beginnen met iemand die niet in hun adresboek staat. De waarschuwingen zijn bedoeld om context te bieden en voorzichtigheid aan te moedigen.
Oplichters maken vaak gebruik van tactieken zoals beloften van gemakkelijk geld, nep-investeringen of dreigementen over onbetaalde rekeningen om slachtoffers te lokken, aldus het bedrijf.
Meta riep gebruikers op om voorzichtig te blijven wanneer ze online worden benaderd door onbekende personen – vooral degenen die om geld of persoonlijke informatie vragen.