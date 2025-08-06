BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
WhatsApp blokkeert meer dan 6,8 miljoen accounts die verband houden met oplichting: Meta
Meta dringt er bij gebruikers op aan voorzichtig te blijven wanneer zij worden benaderd door onbekende personen online - vooral degenen die om geld of persoonlijke informatie vragen.
WhatsApp blokkeert meer dan 6,8 miljoen accounts die verband houden met oplichting: Meta
Oplichters lokken slachtoffers vaak met trucs zoals beloftes van makkelijk geld, valse investeringen of dreigementen over onbetaalde rekeningen, zegt Meta. / Reuters
15 uur geleden

WhatsApp heeft meer dan 6,8 miljoen accounts die gelinkt zijn aan oplichtingspraktijken geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar, aldus moederbedrijf Meta.

“Als onderdeel van ons voortdurende proactieve werk om mensen te beschermen tegen oplichting, heeft WhatsApp meer dan 6,8 miljoen accounts gedetecteerd en geblokkeerd die verbonden zijn met oplichtingscentra,” zei het bedrijf dinsdag in een verklaring.

Meta verklaarde dat de accounts werden verwijderd voordat veel ervan konden worden gebruikt, dankzij onderzoeksinzichten en verbeterde handhavingsmaatregelen.

Oplichtingscentra voeren vaak meerdere schema's tegelijk uit, waaronder cryptocurrency-fraude en piramidespelen, aldus Meta. Een veelvoorkomend waarschuwingssignaal is een verzoek om een vooruitbetaling in ruil voor beloofde opbrengsten of verdiensten, voegde het bedrijf toe.

Veiligheidstips

recommended

Het platform heeft ook een veiligheidsfunctie geïntroduceerd voor groepschats, die verschijnt wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan een groep door iemand die niet in hun contacten staat, aldus de verklaring.

De veiligheidsfunctie biedt details over de groep en veiligheidstips, waardoor gebruikers direct kunnen vertrekken zonder de chat te bekijken. Groepsmeldingen blijven gedempt totdat de gebruiker ervoor kiest om te blijven, voegde het bedrijf toe.

WhatsApp test ook waarschuwingen voor onbekende contacten, die gebruikers waarschuwen voordat ze een gesprek beginnen met iemand die niet in hun adresboek staat. De waarschuwingen zijn bedoeld om context te bieden en voorzichtigheid aan te moedigen.

Oplichters maken vaak gebruik van tactieken zoals beloften van gemakkelijk geld, nep-investeringen of dreigementen over onbetaalde rekeningen om slachtoffers te lokken, aldus het bedrijf.

Meta riep gebruikers op om voorzichtig te blijven wanneer ze online worden benaderd door onbekende personen – vooral degenen die om geld of persoonlijke informatie vragen.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us