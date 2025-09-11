De Amerikaanse president Donald Trump had een verhit telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, waarin hij zijn "diepe frustratie" uitte over het feit dat hij verrast werd door de Israëlische aanval op Hamas-vertegenwoordigers in Qatar, aldus The Wall Street Journal.
Hoge functionarissen van de Amerikaanse regering verklaarden in het exclusieve rapport dat woensdag werd gepubliceerd, dat Trump aan Netanyahu liet weten dat het besluit om politieke leiders van de Palestijnse groep in Doha, de hoofdstad van Qatar, te treffen, niet verstandig was. Hij "was boos om te horen over de aanval terwijl deze plaatsvond via het Amerikaanse leger—en niet via Israël—en dat het het grondgebied trof van een andere Amerikaanse bondgenoot die bemiddelde in onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog in Gaza."
Netanyahu reageerde dat hij een kort tijdsvenster had om de aanval uit te voeren en de kans greep.
Na deze uitwisseling vond er een tweede telefoongesprek plaats, dat volgens functionarissen gemoedelijker verliep. Tijdens dit gesprek vroeg Trump aan Netanyahu of de aanval succesvol was geweest, waarop Netanyahu geen zekerheid kon geven.
Later bevestigde Hamas dat zijn leiderschap de aanval had overleefd, terwijl vijf leden van de groep en een Qatarese veiligheidsbeambte omkwamen.
Trump gefrustreerd over Netanyahu
Hoewel Trump bekend staat als een fervent voorstander van Israël, raakt hij volgens de WSJ steeds meer gefrustreerd over Netanyahu. Deze blijft hem in het nauw drijven met agressieve acties die zonder Amerikaanse input worden uitgevoerd en botsen met Trumps eigen doelen in het Midden-Oosten.
Vergelijkbare rapporten suggereerden dat functionarissen van het Witte Huis steeds gefrustreerder raken over Netanyahu, die zich gedraagt als een "waanzinnige" na een aanval op Syrië in juli.
Qatar veroordeelde de aanval als een "lafhartige daad" en een flagrante schending van het internationaal recht, en waarschuwde dat het Israëls "roekeloze gedrag" niet zal tolereren.
De Golfstaat speelt, samen met de VS en Egypte, een centrale rol in de pogingen om een einde te maken aan Israëls geweld in Gaza, dat sinds oktober 2023 meer dan 64.600 Palestijnen het leven heeft gekost.
De Qatarese premier Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani verklaarde woensdag dat er een collectieve regionale reactie wordt voorbereid om Israëls aanval op Doha tegen te gaan. Hij benadrukte dat er overleg gaande is met Arabische en islamitische partners.
"Er komt een reactie vanuit de regio. Deze reactie wordt momenteel besproken en overlegd met andere partners in de regio," zei Al Thani tegen CNN.