De Amerikaanse president Donald Trump had een verhit telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, waarin hij zijn "diepe frustratie" uitte over het feit dat hij verrast werd door de Israëlische aanval op Hamas-vertegenwoordigers in Qatar, aldus The Wall Street Journal.

Hoge functionarissen van de Amerikaanse regering verklaarden in het exclusieve rapport dat woensdag werd gepubliceerd, dat Trump aan Netanyahu liet weten dat het besluit om politieke leiders van de Palestijnse groep in Doha, de hoofdstad van Qatar, te treffen, niet verstandig was. Hij "was boos om te horen over de aanval terwijl deze plaatsvond via het Amerikaanse leger—en niet via Israël—en dat het het grondgebied trof van een andere Amerikaanse bondgenoot die bemiddelde in onderhandelingen om een einde te maken aan de oorlog in Gaza."

Netanyahu reageerde dat hij een kort tijdsvenster had om de aanval uit te voeren en de kans greep.

Na deze uitwisseling vond er een tweede telefoongesprek plaats, dat volgens functionarissen gemoedelijker verliep. Tijdens dit gesprek vroeg Trump aan Netanyahu of de aanval succesvol was geweest, waarop Netanyahu geen zekerheid kon geven.

Later bevestigde Hamas dat zijn leiderschap de aanval had overleefd, terwijl vijf leden van de groep en een Qatarese veiligheidsbeambte omkwamen.

Trump gefrustreerd over Netanyahu