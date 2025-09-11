OORLOG IN GAZA
Von der Leyen wilt met Europa nieuwe sancties tegen Israël instellen
Woensdag maakte de Europese Commissie bekend dat zij van plan is de hulp aan Israël op te schorten en sancties tegen het land op te leggen. Daarnaast wil de EU een aantal economische overeenkomsten met Israël opschorten.
Von der Leyen tijdens de toespraak over de staat van de Europese Unie in Straatsburg. / Foto: Reuters
11 september 2025

De Europese Unie is al een tijdje verdeeld over Israël. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, eiste woensdag in een toespraak dat de hulp aan Israël wordt stopgezet. Volgens Von der Leyen moet een deel van de associatieovereenkomst van de EU met Israël worden opgeschort.

De associatieovereenkomst omvat onder meer afspraken en regelingen met betrekking tot de economische samenwerking van Israël met EU-lidstaten. Sancties tegen “radicale ministers en agressieve kolonisten” zijn een ander doel van Von der Leyen.

De lidstaten zijn tot nu toe verdeeld geweest over het anti-Israëlbeleid. “Ik ben me ervan bewust dat het moeilijk zal zijn om een meerderheid te bereiken.” Von der Leyen voegde eraan toe: ”Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen elke actie als buitensporig zullen beschouwen.“ ”We moeten hier voorbijgaan. We kunnen het ons niet veroorloven om verlamd te raken.” Von der Leyen zei dat de situatie in Gaza ondraaglijk is.

Israël zou veel te lijden kunnen hebben als het verdrag wordt beperkt of opgeschort. Met 32% van de Israëlische export naar de EU vorig jaar is de EU de grootste handelspartner van het land.

Huidige situatie Israël

Volgens een EU-beoordeling van juni zijn er aanwijzingen dat Israël artikel 2 van de associatieovereenkomst met de EU in Gaza schendt. Dit artikel heeft betrekking op de plicht om de mensenrechten te eerbiedigen.

Israël reageerde snel. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa'ar gaf de Europese Unie hiermee “het verkeerde signaal”. "Het is jammer dat de voorzitter van de Europese Commissie deze opmerkingen heeft gemaakt.

Sa'ar verklaarde op X dat Europa opnieuw de verkeerde boodschap afgeeft, wat Hamas en zijn vrienden in het Midden-Oosten in de kaart speelt.

