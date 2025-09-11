De Europese Unie is al een tijdje verdeeld over Israël. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, eiste woensdag in een toespraak dat de hulp aan Israël wordt stopgezet. Volgens Von der Leyen moet een deel van de associatieovereenkomst van de EU met Israël worden opgeschort.

De associatieovereenkomst omvat onder meer afspraken en regelingen met betrekking tot de economische samenwerking van Israël met EU-lidstaten. Sancties tegen “radicale ministers en agressieve kolonisten” zijn een ander doel van Von der Leyen.

De lidstaten zijn tot nu toe verdeeld geweest over het anti-Israëlbeleid. “Ik ben me ervan bewust dat het moeilijk zal zijn om een meerderheid te bereiken.” Von der Leyen voegde eraan toe: ”Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen elke actie als buitensporig zullen beschouwen.“ ”We moeten hier voorbijgaan. We kunnen het ons niet veroorloven om verlamd te raken.” Von der Leyen zei dat de situatie in Gaza ondraaglijk is.

Israël zou veel te lijden kunnen hebben als het verdrag wordt beperkt of opgeschort. Met 32% van de Israëlische export naar de EU vorig jaar is de EU de grootste handelspartner van het land.

Huidige situatie Israël