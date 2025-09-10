Het Israëlische leger beweerde eerder op de dag een “precisieaanval op de hoogste leiding” van de Palestijnse organisatie te hebben uitgevoerd.

De aanval was gericht op woongebouwen waar functionarissen van de politieke afdeling van Hamas waren gehuisvest, aldus Qatar, dat de “lafhartige” actie veroordeelde.

De Golfstaat heeft samen met de VS en Egypte een belangrijke rol gespeeld in pogingen om een einde te maken aan de oorlog van Israël tegen Gaza, waarbij sinds oktober 2023 meer dan 64.500 Palestijnen zijn omgekomen.

Reacties binnen de EU

Maxime Prevot, de minister van Buitenlandse Zaken van België, verklaarde dat de aanval een schending was van de territoriale integriteit van Qatar en dat “een militaire oplossing voor deze crisis niet mogelijk is”. Alle partijen moeten een nieuwe poging doen om tot een wapenstilstand te komen.

Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, noemde het ook ‘onaanvaardbaar’. De regering van Spanje veroordeelde wat zij een “duidelijke schending van het internationaal recht” noemde.