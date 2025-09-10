WERELD
2 min lezen
EU-leiders veroordelen Israëlische aanval op Hamas in Doha
De Europese bondgenoten van Israël hebben dinsdag hun afkeuring uitgesproken over de dodelijke Israëlische luchtaanvallen op hoge Hamas-leiders in Qatar, een partnerland van de VS en locatie van meerdere vredesbesprekingen over Gaza.
EU-leiders veroordelen Israëlische aanval op Hamas in Doha
Qatar geeft aan dat het de “lafhartige” actie veroordeelde. / Foto: Reuters
10 september 2025

Het Israëlische leger beweerde eerder op de dag een “precisieaanval op de hoogste leiding” van de Palestijnse organisatie te hebben uitgevoerd.

De aanval was gericht op woongebouwen waar functionarissen van de politieke afdeling van Hamas waren gehuisvest, aldus Qatar, dat de “lafhartige” actie veroordeelde.

De Golfstaat heeft samen met de VS en Egypte een belangrijke rol gespeeld in pogingen om een einde te maken aan de oorlog van Israël tegen Gaza, waarbij sinds oktober 2023 meer dan 64.500 Palestijnen zijn omgekomen.

Reacties binnen de EU

Maxime Prevot, de minister van Buitenlandse Zaken van België, verklaarde dat de aanval een schending was van de territoriale integriteit van Qatar en dat “een militaire oplossing voor deze crisis niet mogelijk is”. Alle partijen moeten een nieuwe poging doen om tot een wapenstilstand te komen.

Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, noemde het ook ‘onaanvaardbaar’. De regering van Spanje veroordeelde wat zij een “duidelijke schending van het internationaal recht” noemde.

Aanbevolen

“Volledige solidariteit met de autoriteiten en de bevolking van Qatar, een essentiële partner van de EU”, aldus de Europese Commissie, die de schending van het internationaal recht en de dreiging van “verdere escalatie” in de wereld veroordeelde. Keir Starmer, de premier van Groot-Brittannië, veroordeelde de aanval eveneens.

Amerika betuigt solidariteit

Karoline Leavitt, persvoorlichter van het Witte Huis, las een verklaring voor waarin stond dat het doden van Hamas weliswaar een “waardig doel” is, maar dat een aanval op de hoofdstad van Qatar “de doelstellingen van Israël of Amerika niet zou bevorderen”, zo vertelde ze aan verslaggevers.

De Amerikaanse president sprak na de aanvallen met de leiders van beide landen, aldus het Witte Huis. Trump voegde eraan toe dat zijn ambassadeur Qatar gewaarschuwd had voor de aanstaande Israëlische aanval.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us