Ben & Jerry's heeft publiekelijk verklaard dat Israël genocide pleegt in het belegerde Gaza, een zeldzame en gedurfde stap voor een groot consumentenmerk. Deze uitspraak zet de ijsfabrikant mogelijk opnieuw op ramkoers met zijn in Londen gevestigde moederbedrijf Unilever.

"Ben & Jerry's gelooft in mensenrechten en pleit voor vrede. We sluiten ons aan bij degenen wereldwijd die de genocide in Gaza veroordelen," aldus de raad van bestuur in een verklaring die donderdag door persbureau Reuters werd ingezien. "We staan achter iedereen die zijn stem verheft tegen de genocide in Gaza - van petitie-ondertekenaars tot demonstranten op straat en degenen die arrestatie riskeren."

"Wanneer de menselijkheid op het spel staat, is zwijgen geen optie; nu is het moment om de gevestigde macht de waarheid te vertellen," voegde de raad eraan toe.

Eerder deze maand nam medeoprichter Ben Cohen deel aan een protest in het Amerikaanse Congres, waarin hij opriep tot een einde aan de genocide in Gaza. Hij werd gezien terwijl hij wetgevers aanspoorde om actie te ondernemen. Zijn deelname vestigde opnieuw de aandacht op de voortdurende betrokkenheid van Ben & Jerry's bij mondiale rechtvaardigheidskwesties, die verder gaan dan alleen bedrijfsverklaringen.

Conflict met Unilever

Op grond van een unieke overeenkomst die werd gesloten tijdens de overname van Ben & Jerry's door Unilever in 2000, behoudt de onafhankelijke raad van bestuur de controle over de sociale missie en marketingbeslissingen van het merk.

De verklaring zal naar verwachting de spanningen tussen de twee entiteiten opnieuw aanwakkeren, vooral gezien eerdere conflicten over het verzet van Ben & Jerry's tegen illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever en het bezette Oost-Jeruzalem.

Die stap in 2021 leidde tot rechtszaken, sancties en aanzienlijke financiële gevolgen voor Unilever. Als reactie daarop verkocht Unilever later de activiteiten van Ben & Jerry's in Israël aan een lokale distributeur, wat leidde tot verdere juridische stappen van het merk tegen zijn moederbedrijf.

Unilever heeft kritiek geuit op de voortdurende betrokkenheid van de raad bij polariserende geopolitieke kwesties en bereidt zich nu voor om zijn ijsdivisie af te splitsen om de operaties te stroomlijnen en zich te richten op groei.