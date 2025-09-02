Na weken van verhitte discussies en dreigende regeringscrisissen hebben zowel de federale als de Vlaamse regering in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over een gezamenlijk standpunt rond de oorlog in Gaza. Het compromis omvat een combinatie van humanitaire steun, politieke en economische sancties tegen Israël en Hamas, en de principiële maar voorwaardelijke erkenning van een Palestijnse staat. Daarmee is een dubbele crisis in de Wetstraat en in de Vlaamse regering afgewend.

Humanitaire hulp en medische evacuaties

België zal zijn inspanningen voor humanitaire hulp aanzienlijk opdrijven. De federale regering voorziet een extra budget van 12,5 miljoen euro, bovenop de eerder toegezegde 7 miljoen euro. Dat geld gaat onder meer naar medische hulp, voedselvoorziening en de ondersteuning van humanitaire organisaties ter plaatse. Daarnaast engageert ons land zich om kinderen met complexe medische aandoeningen te evacueren, aangezien in Gaza de nodige zorg vaak ontbreekt.

De Vlaamse regering zal op haar beurt 350.000 euro vrijmaken voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, specifiek om de zwaarst getroffen gezinnen in Gaza te ondersteunen. Premier Bart De Wever (N-VA) en Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) benadrukken dat België ook internationaal zal pleiten voor de oprichting van humanitaire corridors onder VN-vlag, om voedsel en medicijnen veilig en efficiënt te verdelen.

Sancties tegen Israël en Hamas

Zowel federaal als Vlaams komen er duidelijke sancties. Op Belgisch niveau wordt een importban ingevoerd op goederen die afkomstig zijn uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden. België sluit zich hiermee aan bij Ierland en Slovenië, die een gelijkaardige maatregel namen.

Daarnaast worden gewelddadige kolonisten en terroristen van Hamas die al op Europese lijsten staan, persona non grata verklaard op Belgisch grondgebied. Ook de twee extreemrechtse Israëlische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich, beiden sleutelfiguren in de regering-Netanyahu en bekend om hun harde lijn, mogen België niet meer binnen.

Op Europees niveau zal België pleiten voor een wapenembargo tegen Israël en voor de opschorting van delen van het EU-associatieakkoord met Israël, dat Israël een geprivilegieerde handelsstatus verleent. De Belgische wapenexportregels worden intussen strenger, en Israëlische militaire vliegtuigen mogen tijdens het conflict het Belgische luchtruim niet gebruiken.

De Vlaamse regering besliste bovendien dat het kantoor van Flanders Investment & Trade (FIT) in Tel Aviv openblijft, maar zijn werking sterk beperkt wordt. Het mag geen promotie meer voeren voor handelsrelaties met Israël en niet samenwerken met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen. Op termijn zal FIT ook een rol opnemen in de wederopbouw van Palestina.

Een bijkomend twistpunt was de zaak rond een container met militair materiaal bestemd voor een Israëlisch defensiebedrijf, die door een rechter in Antwerpen aan de ketting was gelegd. Vlaams minister-president Diependaele wilde aanvankelijk in beroep gaan, maar CD&V en Vooruit stelden hun veto. Uiteindelijk werd een compromis bereikt: Vlaanderen zal in overleg treden met de ngo’s die de klacht indienden, en indien het beroep toch noodzakelijk blijkt, zal dit beperkt zijn en enkel gericht op rechtszekerheid.