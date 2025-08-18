IRAN-ISRAËL CONFLICT
'We willen u hier niet': Australië annuleert visum van extreemrechtse Israëlische politicus
Australië zal mensen die naar het land komen om "verdeeldheid te zaaien" niet accepteren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken.
(ARCHIEF) Simcha Rothman, wiens partij deel uitmaakt van de regeringscoalitie van Netanyahu, spreekt met de Israëlische extreemrechtse minister Itamar Ben-Gvir. / Reuters
18 augustus 2025

De Australische regering heeft maandag het visum van een extreemrechtse Israëlische politicus ingetrokken, voorafgaand aan een tournee van lezingen, een stap die door de organisatoren van het evenement als “wreed antisemitisch” werd bestempeld.

Simcha Rothman, wiens partij deel uitmaakt van de regeringscoalitie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zou spreken op evenementen georganiseerd door de Australian Jewish Association.

Maar minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke verklaarde dat Australië geen mensen zal toelaten die "verdeeldheid willen zaaien".

"Als je naar Australië komt om een boodschap van haat en verdeeldheid te verspreiden, willen we je hier niet hebben," zei hij. "Australië zal een land zijn waar iedereen veilig kan zijn en zich veilig kan voelen."

Als automatische voorwaarde van de visumannulering mag Rothman drie jaar lang niet naar Australië reizen.

Robert Gregory, directeur van de Australian Jewish Association, verklaarde dat het doel van Rothmans bezoek was om "solidariteit te tonen met de Joodse gemeenschap in Australië, die te maken heeft met een golf van antisemitisme".

"Het bezoek had op geen enkele manier te maken met de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten," schreef hij op sociale media.

Gregory noemde de annulering van Rothmans visum "een venijnig antisemitische daad" en beschuldigde de Australische regering ervan "geobsedeerd" te zijn met het aanpakken van de Joodse gemeenschap en Israël.

