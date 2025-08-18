De Australische regering heeft maandag het visum van een extreemrechtse Israëlische politicus ingetrokken, voorafgaand aan een tournee van lezingen, een stap die door de organisatoren van het evenement als “wreed antisemitisch” werd bestempeld.

Simcha Rothman, wiens partij deel uitmaakt van de regeringscoalitie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zou spreken op evenementen georganiseerd door de Australian Jewish Association.

Maar minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke verklaarde dat Australië geen mensen zal toelaten die "verdeeldheid willen zaaien".

"Als je naar Australië komt om een boodschap van haat en verdeeldheid te verspreiden, willen we je hier niet hebben," zei hij. "Australië zal een land zijn waar iedereen veilig kan zijn en zich veilig kan voelen."