TikTok-gebruikers in de VS lijken verdeeld over hoe ze moeten omgaan met een aanstaande uitspraak van het Hooggerechtshof over de toekomst van het platform, met reacties variërend van ongeloof en berusting tot humor.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich over TikTok's bezwaar tegen een wet die de verkoop of het verbod van het platform verplicht stelt vanwege zorgen over mogelijke toegang van de Chinese overheid tot gevoelige gebruikersgegevens.

De wetgeving, ondertekend door president Joe Biden, eist dat ByteDance TikTok uiterlijk 19 januari verkoopt. Wetgevers wijzen op risico's zoals spionage, desinformatie en manipulatie van inhoud als belangrijke zorgen. TikTok ontkent de beschuldigingen en benadrukt zijn onafhankelijkheid van ByteDance.

Als het Hof tegen TikTok beslist, moet ByteDance het platform verkopen aan een Amerikaans bedrijf of een landelijk verbod ondergaan. De advocaat van ByteDance benadrukte dat een gedwongen verkoop onwerkbaar is, gezien de waarschijnlijke tegenstand van China, waardoor de toekomst van TikTok in juridisch en politiek ongewisse blijft.

Er wordt gespeculeerd over mogelijke kopers, waaronder investeerders onder leiding van Steven Mnuchin, private-equityfirma's en miljardair Frank McCourt. Critici waarschuwen dat een gedwongen verkoop schadelijk kan zijn voor Amerika's positie ten aanzien van een vrij en open internet.

Het verbod zou op 19 januari van kracht kunnen worden, tenzij ByteDance TikTok verkoopt of het Hooggerechtshof anders beslist.

Toch zal TikTok niet van de ene op de andere dag verdwijnen.

Deze uitspraak kan een platform verstoren dat essentieel is voor 170 miljoen maandelijkse Amerikaanse gebruikers, waaronder ondernemers en content creators.

Het verbod zou app-winkels verbieden om TikTok te distribueren of bij te werken, met boetes voor niet-naleving.

Een verbod zou nieuwe downloads en updates voorkomen, maar bestaande gebruikers kunnen de app blijven gebruiken totdat deze verouderd raakt.

Het omzeilen van beperkingen via VPN's is onwaarschijnlijk, aangezien Apple en Google downloadservers koppelen aan het land van herkomst van het account.

Transcendente TikTok

TikTok's explosieve groei tijdens de pandemie maakte het een reddingslijn voor kleine bedrijven en content creators.

Zijn algoritme zorgde voor enorme zichtbaarheid voor ondernemers, van wie velen hun succes aan het platform toeschrijven.

“Ik werk fulltime op TikTok,” vertelde Taylor Byrne, een 23-jarige content creator, aan TRT World. “TikTok biedt zeker de beste financiële kansen voor content creators.”

Byrne, bekend om haar video's over voordelig winkelen en lokale verkenningen, zegt dat TikTok haar al twee jaar financieel ondersteunt.

Volgens schattingen van TikTok kan een verbod in één maand 7 miljoen kleine bedrijven $1 miljard aan inkomsten kosten, naast ongeveer 2 miljoen content creators die $300 miljoen verliezen.

TikTok werd ook geprezen voor het creëren van kansen voor content creators van kleur en gemarginaliseerde groepen. Talloze ondernemers danken hun plotselinge succes of populariteit aan TikTok en het algoritme dat hen de zichtbaarheid gaf die ze op andere platforms niet kregen.

De mogelijke economische gevolgen van een verbod zijn aanzienlijk. Veel content creators zijn volledig afhankelijk van TikTok voor hun inkomen, nadat ze traditionele banen hebben opgegeven om fulltime op het platform te werken.

“Sinds november ben ik mijn TikToks aan het hergebruiken voor andere platforms,” zei Byrne. “Maar ik weet niet zeker of ze dezelfde kansen bieden als TikTok.” Het aanpassen aan alternatieve platforms is een ontmoedigende uitdaging. Het beheersen van TikTok's algoritme is een unieke vaardigheid die mogelijk niet gemakkelijk elders toepasbaar is.

Een maand zonder TikTok kan ervoor zorgen dat het platform een derde van zijn dagelijkse Amerikaanse gebruikers verliest, volgens rechtbankdocumenten. Maar waar zullen ze naartoe gaan?

Meer dan een half miljoen gebruikers migreren naar andere apps, zoals Xiaohongshu, ook wel bekend als “Little Red Book” of “Red Note,” die in populariteit is gestegen.

Deze zelfverklaarde “TikTok-vluchtelingen” hebben de app naar de top van Apple's downloadlijsten gebracht. Ondertussen moedigen content creators hun volgers aan om hen te volgen op YouTube, Instagram of Facebook.

Analisten verwachten dat Instagram en YouTube financieel zullen profiteren als TikTok de Amerikaanse markt verlaat. Byrne zegt dat zij en andere content creators in november begonnen met het verkennen van andere platforms “toen we voor het eerst hoorden over de mogelijkheid van dit verbod.”

Byrne – en vele andere content creators – zijn zich er terdege van bewust dat TikTok een unieke uitdaging vormt bij het migreren. Ze vrezen dat het maanden – of langer – zal duren om hun publiek en inkomstenstromen opnieuw op te bouwen.

“TikTok is uniek,” zei Byrne. “Het kan me minimaal maanden kosten om weer op het niveau te komen waar ik was – en dat is als ik geluk heb.”

Een culturele verschuiving

TikTok is niet zomaar een app; het is een cultureel centrum. Subgemeenschappen zoals BookTok, FoodTok en CleanTok hebben gebloeid en een levendig ecosysteem van gedeelde interesses gecreëerd. Het unieke algoritme van de app, dat inhoud afstemt op specifieke niches, heeft geen gelijke.

TikTok heeft ook de memecultuur gerevolutioneerd en is een springplank geworden voor opkomende artiesten. Het bracht oude trends, liedjes en geluiden opnieuw tot leven en introduceerde ze bij Gen Z-publiek.

Een enkele zin – “My money don’t jiggle, jiggle, it folds” – is genoeg om gebruikers terug te brengen naar 2022, een herinnering aan TikTok's onuitwisbare impact.

Het dreigende verbod bedreigt de fragmentatie van deze gemeenschappen. Ondanks pogingen om alternatieven te vinden, kan geen enkel platform de algoritmische magie van TikTok repliceren.

Voorlopig bereiden TikTok-gebruikers zich voor op verandering, onzeker of ze elders een thuis zullen vinden.

“Met de sociale media-economie die we nu hebben buiten TikTok, zal ik de verbinding missen die het biedt,” zei Byrne.