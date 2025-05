Eén persoon is omgekomen terwijl de autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval, mogelijk minstens 1.700 huizen in de Australische staat Queensland kunnen overspoelen.

In Noord-Queensland kan de intense regenval leiden tot "gevaarlijke en levensbedreigende" omstandigheden, meldde de Australian Broadcasting Corporation (ABC) op zondag.

Terwijl de hevige regenval aanhoudt, is een noodwaarschuwing uitgegeven voor Hinchinbrook, een eilandengroep, terwijl de deadline voor evacuatie in zes wijken van Townsville inmiddels is verstreken.

De Ross River Dam heeft een capaciteit van 163,8 procent bereikt en is nu gesloten voor het publiek.

Lokale overheden hebben mensen gewaarschuwd om niet naar het gebied te reizen.

Stijgend water brengt meer huizen in gevaar.

Queensland Police Superintendent Graeme Paine verklaarde dat de komende periode "kritiek" is voor Townsville.

"Voor Townsville zijn er zeker aanwijzingen dat er een overstroming zal plaatsvinden die mensen zal treffen," werd Paine geciteerd door de ABC.

Zac Dawes, coördinator van de Townsville Local Disaster Management Group, waarschuwde dat de "zwarte zone" nu begint te overstromen.

De zwarte zone verwijst naar de wijken Cluden, Hermit Park, Idalia, Oonoonba, Railway Estate en Rosslea Water.

Dawes waarschuwde dat het aantal getroffen woningen zal blijven toenemen.