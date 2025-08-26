IRAN - ISRAEL KONFLIKTEN
3 min lesing
Australia skal utvise den iranske ambassadøren på grunn av påstått rolle i antisemittiske angrep
Tiltaket kommer etter "troverdige bevis," hevder Australias etterretningstjeneste, som knytter Iran til antisemittiske brannattentat i Sydney og Melbourne.
Australia skal utvise den iranske ambassadøren på grunn av påstått rolle i antisemittiske angrep
Australsk statsminister Anthony Albanese snakker til media under en pressekonferanse i parlamentsbygningen i Canberra, Australia 26. august 2025. / AP
26 августа 2025 г.

Australia utviste Irans ambassadør tirsdag, og anklaget landet for å stå bak antisemittiske brannangrep i Melbourne og Sydney.

Dette markerer første gang Australia har utvist en ambassadør siden andre verdenskrig.

Statsminister Anthony Albanese uttalte at etterretningstjenestene hadde kommet til en "dypt foruroligende konklusjon" om at Iran sto bak minst to påståtte antisemittiske angrep.

Ifølge Albanese var Teheran ansvarlig for et brannangrep på en kosher kafé, Lewis Continental Cafe, i Bondi-området i Sydney i oktober 2024.

De skal også ha stått bak et brannangrep på Adass Israel-synagogen i Melbourne i desember 2024, hevdet statsministeren på en pressekonferanse, med henvisning til etterretningsfunnene. Ingen fysiske skader ble rapportert i de to angrepene.

"Dette var ekstraordinære og farlige aggresjonshandlinger orkestrert av en fremmed nasjon på australsk jord," sa Albanese, og anklaget Teheran for å forsøke å "undergrave sosial samhold og så splid."

Diplomatiske bånd vil gjenopptas

Australia erklærte Irans ambassadør Ahmad Sadeghi som "persona non grata" og beordret ham og tre andre tjenestemenn til å forlate landet innen syv dager.

Australia trakk også tilbake sin egen ambassadør til Iran og suspenderte ambassadens virksomhet i Teheran.

Diplomatene skal være "trygge i et tredje land", bemerket Albanese.

Australia vil også lovfeste å liste Irans Revolusjonsgarde som en terrororganisasjon, sa han.

Utenriksminister Penny Wong uttalte at det var første gang i etterkrigstiden at Australia hadde utvist en ambassadør.

Anbefalt

Australia vil opprettholde diplomatiske linjer med Iran for å fremme australske interesser, sa Wong.

Australia hevder Irans ‘proxy-nettverk’

Australia har hatt en ambassade i Teheran siden 1968.

Selv om australiere har blitt rådet til å unngå reiser gjennom Iran siden 2020, sa Wong at Canberras evne til å tilby konsulær bistand nå er "ekstremt begrenset."

"Jeg vet at mange australiere har familieforbindelser i Iran, men jeg oppfordrer enhver australier som vurderer å reise til Iran, vennligst ikke gjør det," sa hun.

"Vårt budskap er, hvis du er australier i Iran, forlat nå hvis det er trygt å gjøre det."

Australias spionsjef Michael Burgess sa at en "grundig" etterforskning fra etterretningstjenesten hadde avdekket koblinger mellom de antisemittiske angrepene og Irans Revolusjonsgarde.

Ifølge Burgess, generaldirektør for den australske sikkerhetsetterretningstjenesten, antas det at Garden har stått bak minst to og "sannsynligvis" flere angrep på jødiske interesser i Australia.

Han hevdet at styrken hadde brukt et komplekst nettverk av mellommenn for å skjule sin involvering.

Burgess understreket imidlertid at Irans ambassade i Australia og deres diplomater ikke var implisert.

Den australske etterretningstjenesten undersøker fortsatt mulig iransk involvering i flere andre angrep, sa Burgess.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us