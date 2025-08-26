Australia utviste Irans ambassadør tirsdag, og anklaget landet for å stå bak antisemittiske brannangrep i Melbourne og Sydney.
Dette markerer første gang Australia har utvist en ambassadør siden andre verdenskrig.
Statsminister Anthony Albanese uttalte at etterretningstjenestene hadde kommet til en "dypt foruroligende konklusjon" om at Iran sto bak minst to påståtte antisemittiske angrep.
Ifølge Albanese var Teheran ansvarlig for et brannangrep på en kosher kafé, Lewis Continental Cafe, i Bondi-området i Sydney i oktober 2024.
De skal også ha stått bak et brannangrep på Adass Israel-synagogen i Melbourne i desember 2024, hevdet statsministeren på en pressekonferanse, med henvisning til etterretningsfunnene. Ingen fysiske skader ble rapportert i de to angrepene.
"Dette var ekstraordinære og farlige aggresjonshandlinger orkestrert av en fremmed nasjon på australsk jord," sa Albanese, og anklaget Teheran for å forsøke å "undergrave sosial samhold og så splid."
Diplomatiske bånd vil gjenopptas
Australia erklærte Irans ambassadør Ahmad Sadeghi som "persona non grata" og beordret ham og tre andre tjenestemenn til å forlate landet innen syv dager.
Australia trakk også tilbake sin egen ambassadør til Iran og suspenderte ambassadens virksomhet i Teheran.
Diplomatene skal være "trygge i et tredje land", bemerket Albanese.
Australia vil også lovfeste å liste Irans Revolusjonsgarde som en terrororganisasjon, sa han.
Utenriksminister Penny Wong uttalte at det var første gang i etterkrigstiden at Australia hadde utvist en ambassadør.
Australia vil opprettholde diplomatiske linjer med Iran for å fremme australske interesser, sa Wong.
Australia hevder Irans ‘proxy-nettverk’
Australia har hatt en ambassade i Teheran siden 1968.
Selv om australiere har blitt rådet til å unngå reiser gjennom Iran siden 2020, sa Wong at Canberras evne til å tilby konsulær bistand nå er "ekstremt begrenset."
"Jeg vet at mange australiere har familieforbindelser i Iran, men jeg oppfordrer enhver australier som vurderer å reise til Iran, vennligst ikke gjør det," sa hun.
"Vårt budskap er, hvis du er australier i Iran, forlat nå hvis det er trygt å gjøre det."
Australias spionsjef Michael Burgess sa at en "grundig" etterforskning fra etterretningstjenesten hadde avdekket koblinger mellom de antisemittiske angrepene og Irans Revolusjonsgarde.
Ifølge Burgess, generaldirektør for den australske sikkerhetsetterretningstjenesten, antas det at Garden har stått bak minst to og "sannsynligvis" flere angrep på jødiske interesser i Australia.
Han hevdet at styrken hadde brukt et komplekst nettverk av mellommenn for å skjule sin involvering.
Burgess understreket imidlertid at Irans ambassade i Australia og deres diplomater ikke var implisert.
Den australske etterretningstjenesten undersøker fortsatt mulig iransk involvering i flere andre angrep, sa Burgess.