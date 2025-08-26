Australia utviste Irans ambassadør tirsdag, og anklaget landet for å stå bak antisemittiske brannangrep i Melbourne og Sydney.

Dette markerer første gang Australia har utvist en ambassadør siden andre verdenskrig.

Statsminister Anthony Albanese uttalte at etterretningstjenestene hadde kommet til en "dypt foruroligende konklusjon" om at Iran sto bak minst to påståtte antisemittiske angrep.

Ifølge Albanese var Teheran ansvarlig for et brannangrep på en kosher kafé, Lewis Continental Cafe, i Bondi-området i Sydney i oktober 2024.

De skal også ha stått bak et brannangrep på Adass Israel-synagogen i Melbourne i desember 2024, hevdet statsministeren på en pressekonferanse, med henvisning til etterretningsfunnene. Ingen fysiske skader ble rapportert i de to angrepene.

"Dette var ekstraordinære og farlige aggresjonshandlinger orkestrert av en fremmed nasjon på australsk jord," sa Albanese, og anklaget Teheran for å forsøke å "undergrave sosial samhold og så splid."

Diplomatiske bånd vil gjenopptas

Australia erklærte Irans ambassadør Ahmad Sadeghi som "persona non grata" og beordret ham og tre andre tjenestemenn til å forlate landet innen syv dager.

Australia trakk også tilbake sin egen ambassadør til Iran og suspenderte ambassadens virksomhet i Teheran.

Diplomatene skal være "trygge i et tredje land", bemerket Albanese.

Australia vil også lovfeste å liste Irans Revolusjonsgarde som en terrororganisasjon, sa han.

Utenriksminister Penny Wong uttalte at det var første gang i etterkrigstiden at Australia hadde utvist en ambassadør.