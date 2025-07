USAs president Donald Trump har uttalt at USA har planlagt samtaler med Iran, etter flere uker med regionale konflikter og en USA-støttet våpenhvile mellom Iran og Israel.

«Vi har planlagt samtaler med Iran, og de ønsker å snakke,» sa Trump til journalister på mandag i Det hvite hus under en felles opptreden med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

«De har bedt om et møte... og hvis vi kan få noe ned på papir, vil det være fint. Det vil være bra. Vi får se hva som skjer,» sa han.

Trumps Midtøsten-utsending, Steve Witkoff, bekreftet at møtet vil finne sted «i løpet av den neste uken eller så.»

På spørsmål om hvorvidt et nytt amerikansk militært angrep på Iran var under vurdering, svarte Trump: «Jeg håper vi ikke trenger å gjøre det. Jeg kan ikke forestille meg å ville gjøre det. Jeg kan ikke forestille meg at de ønsker å gjøre det. De ønsker å møtes... de ønsker å finne ut av noe.»

Kunngjøringen kommer bare to uker etter at amerikanske B-2 bombefly slapp 14 GBU-57 «bunker buster»-bomber på Irans Fordo og Natanz atomanlegg, sammen med Tomahawk kryssermissilangrep på Irans Isfahan-anlegg.

Disse angrepene var en del av en bredere amerikansk kampanje mot Irans atomprogram.

En sjette runde med samtaler mellom Iran og USA var opprinnelig planlagt til 15. juni, men ble forstyrret etter at Israel gjennomførte uprovoserte luftangrep mot iranske militære, nukleære og sivile mål den 13. juni.

En 12-dagers konflikt fulgte, som endte med en våpenhvile den 24. juni.

Trump sa på mandag at Iran er "veldig annerledes nå" enn det var for to uker siden, og uttrykte optimisme om fremtidig diplomati.

"Jeg håper det er over. Ja, jeg tror Iran ønsker å møtes. Jeg tror de ønsker å slutte fred, og det er jeg helt for," sa han.

Han la til at han gjerne vil oppheve USAs sanksjoner mot Iran "til rett tid."

"Jeg ville elsket å kunne, til rett tid, fjerne disse sanksjonene, gi dem en sjanse til å gjenoppbygge," sa Trump.

«Jeg vil gjerne se Iran bygge seg opp igjen på en fredelig måte og ikke gå rundt og si: 'Død over Amerika', 'Død over Israel', slik de gjorde.»