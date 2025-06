Iran har kunngjort at de delvis har gjenåpnet sitt luftrom, etter en våpenhvile som ble meklet frem av USA, og som satte en stopper for nesten to uker med fiendtligheter med Israel.

«Luftrommet i den østlige halvdelen av landet er gjenåpnet for innenlandske og internasjonale flyvninger, samt overflyvninger,» sa Majid Akhavan, talsperson for Irans Ministry of Roads and Urban Development, i et innlegg på X på torsdag.

Flyvninger til og fra Teherans Mehrabad og Imam Khomeini internasjonale flyplasser forblir imidlertid suspendert inntil videre, la han til.

Dette skjer etter en 12-dagers oppblussing mellom Iran og Israel som begynte med israelske angrep på iranske atom- og militærmål den 13. juni – en av de mest direkte konfrontasjonene mellom de to rivalene på flere år.

Den midlertidige våpenhvilen, meklet av Washington, har tillatt begge sider å trekke seg tilbake fra randen, selv om spenningene fortsatt er høye i hele regionen.