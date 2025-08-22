Un oraș japonez intenționează să încurajeze toți utilizatorii de smartphone-uri să limiteze timpul petrecut pe ecrane la două ore pe zi, în afara programului de lucru sau al școlii, conform unei propuneri de ordonanță care nu prevede sancțiuni.
Această limită – care va fi recomandată tuturor locuitorilor din orașul Toyoake, situat în centrul Japoniei – nu va fi obligatorie și nu vor exista penalități pentru depășirea limitei, conform proiectului de ordonanță.
Remediu pentru problemele de sănătate mintală
Propunerea are ca scop „prevenirea utilizării excesive a dispozitivelor care cauzează probleme de sănătate fizică și mintală... inclusiv tulburări de somn”, a declarat primarul Masafumi Koki într-un comunicat de presă vineri.
Proiectul recomandă elevilor din școala primară să evite utilizarea smartphone-urilor după ora 21:00, iar elevii de gimnaziu și cei mai mari sunt sfătuiți să nu le folosească după ora 22:00.
Această inițiativă a stârnit reacții negative online, mulți considerând planul nerealist.
„Înțeleg intenția lor, dar limita de două ore este imposibilă”, a scris un utilizator pe platforma de socializare X.
„În două ore, nici măcar nu pot citi o carte sau viziona un film pe smartphone-ul meu”, a adăugat alt utilizator.
Alții au susținut că utilizarea smartphone-urilor ar trebui să fie o decizie luată de fiecare familie în parte.
„Nu este obligatoriu”
Reacțiile negative l-au determinat pe primar să clarifice că limita de două ore nu este obligatorie, subliniind că aceste orientări „recunosc că smartphone-urile sunt utile și indispensabile în viața de zi cu zi”.
Ordonanța va fi analizată săptămâna viitoare, iar dacă va fi adoptată, va intra în vigoare în luna octombrie.
În 2020, regiunea Kagawa din vestul Japoniei a emis o ordonanță unică, care recomanda limitarea timpului petrecut de copii în fața jocurilor video la o oră pe zi în timpul săptămânii și la 90 de minute în timpul vacanțelor școlare.
De asemenea, aceasta sugera ca copiii cu vârste între 12 și 15 ani să nu folosească smartphone-urile după ora 21:00, limita fiind extinsă până la ora 22:00 pentru copiii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.
Tinerii japonezi petrec, în medie, puțin peste cinci ore pe zi online în zilele lucrătoare, conform unui sondaj publicat în martie de Agenția pentru Copii și Familii.