Un oraș japonez intenționează să încurajeze toți utilizatorii de smartphone-uri să limiteze timpul petrecut pe ecrane la două ore pe zi, în afara programului de lucru sau al școlii, conform unei propuneri de ordonanță care nu prevede sancțiuni.

Această limită – care va fi recomandată tuturor locuitorilor din orașul Toyoake, situat în centrul Japoniei – nu va fi obligatorie și nu vor exista penalități pentru depășirea limitei, conform proiectului de ordonanță.

Remediu pentru problemele de sănătate mintală

Propunerea are ca scop „prevenirea utilizării excesive a dispozitivelor care cauzează probleme de sănătate fizică și mintală... inclusiv tulburări de somn”, a declarat primarul Masafumi Koki într-un comunicat de presă vineri.

Proiectul recomandă elevilor din școala primară să evite utilizarea smartphone-urilor după ora 21:00, iar elevii de gimnaziu și cei mai mari sunt sfătuiți să nu le folosească după ora 22:00.

Această inițiativă a stârnit reacții negative online, mulți considerând planul nerealist.

„Înțeleg intenția lor, dar limita de două ore este imposibilă”, a scris un utilizator pe platforma de socializare X.

„În două ore, nici măcar nu pot citi o carte sau viziona un film pe smartphone-ul meu”, a adăugat alt utilizator.

Alții au susținut că utilizarea smartphone-urilor ar trebui să fie o decizie luată de fiecare familie în parte.