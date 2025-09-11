Olanda a anunțat marți că ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich sunt oficial interziși să intre în toate cele 29 de țări din spațiul Schengen.
Guvernul olandez, care își exprimase intenția de a interzice accesul celor doi miniștri israelieni încă din luna iulie, a declarat că aceștia au fost acum oficial declarați „persona non grata” (persoane indezirabile), invocând „circumstanțe excepționale” legate de războiul de genocid al Israelului în Gaza.
Interdicția a fost introdusă în Sistemul de Informații Schengen (SIS), obligând toate autoritățile de frontieră din Europa să refuze intrarea miniștrilor.
Cu toate acestea, publicația Haaretz a raportat că unele guverne ar putea instrui autoritățile de frontieră să ignore interdicția, ceea ce ar putea duce la inconsistențe în aplicarea acesteia în cadrul Uniunii Europene.
Valul de interdicții internaționale
Decizia recentă a guvernului olandez urmează unei măsuri similare luate de Spania, care i-a interzis pe Ben-Gvir și Smotrich după ce ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar a anunțat restricții pentru doi miniștri spanioli de a intra în Israel.
Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares a declarat că decizia a fost o măsură de retorsiune, vizând oficiali „direct implicați în genocid, încălcări ale drepturilor omului sau crime de război”.
Această măsură face parte dintr-un set mai larg de acțiuni anunțate de premierul spaniol Pedro Sanchez, menite să exercite presiuni asupra Israelului în legătură cu războiul său continuu în Gaza.
Spania a impus opt dintre cele nouă măsuri, inclusiv un embargo asupra armelor, interzicând navelor și aeronavelor, care transportă arme sau combustibil militar către Israel, să folosească porturile sau spațiul aerian spaniol. Madridul ia în considerare, de asemenea, un embargo permanent asupra armelor către Tel Aviv.
La începutul acestui an, Slovenia a devenit primul stat membru al UE care i-a declarat pe Ben-Gvir și Smotrich persona non grata, acuzându-i de declarații de „genocid”.
Guvernul sloven a declarat că ambii miniștri, care sprijină grupurile de coloniști evrei ilegali din Cisiordania ocupată, au incitat activ la violență împotriva palestinienilor în timpul raidurilor și atacurilor Israelului.
Națiunea balcanică a impus, de asemenea, un embargo cuprinzător asupra armelor, interzicând importul, exportul și tranzitul de arme către Israel, invocând lipsa de acțiune a UE.
Australia, Canada, Noua Zeelandă, Norvegia și Regatul Unit au anunțat deja sancțiuni formale împotriva lui Ben-Gvir și Smotrich pentru „incitarea la violență împotriva palestinienilor” în Gaza și Cisiordania ocupată.
Retorică de genocid
Ambii miniștri israelieni de extremă dreapta sunt cunoscuți pentru retorica lor incendiară, adesea condamnată la nivel internațional ca incitare la violență și chiar genocid.
Ben-Gvir a cerut o „blocadă totală” asupra Gazei, blocând ajutoarele și declarând că „nu există civili neimplicați” în enclava unde Israelul a ucis peste 64.000 de palestinieni.
De cealaltă parte, Smotrich a cerut deschis reocuparea Fâșiei Gaza și reducerea populației palestiniene, insistând că Israelul ar trebui „să nu se mai teamă de cuvântul ocupație”.
În conformitate cu această poziție dură, Smotrich a cerut un răspuns amplu al Israelului după ce forțele de rezistență palestiniene au atacat o stație de autobuz în Ierusalimul de Est ocupat, ucigând un soldat israelian și alte cinci persoane.
„Autoritatea Palestiniană [AP] trebuie să dispară de pe hartă, iar satele din care provin teroriștii ar trebui să arate ca Rafah și Beit Hanoun”, a declarat el.
Declarațiile sale se leagă de propunerile anterioare de a anexa 82% din Cisiordania ocupată, o mișcare pe care a prezentat-o drept un răspuns țărilor occidentale ce iau în considerare recunoașterea Palestinei. De asemenea, a presat guvernul Netanyahu să anexeze complet Gaza — o enclavă asediată unde 1,6 milioane de palestinieni rămân blocați fără alimente, apă sau alte necesități — și a susținut în mod repetat strămutarea forțată a palestinienilor.
Ben-Gvir a adoptat o abordare combativă similară prin acte simbolice. În timpul unei vizite la închisoare luna trecută, a stat în fața unor fotografii mari cu distrugerea Gazei, afișate pentru deținuții palestinieni. Arătând spre o imagine, el a susținut că un deținut și-a recunoscut casa, adăugând că „așa ar trebui să arate”.
Cu doar câteva zile înainte, el l-a provocat pe liderul palestinian încarcerat Marwan Barghouti, avertizând că cei care atacă israelieni „vor fi șterși de pe fața pământului”.
Lista tot mai mare de țări, care iau măsuri pentru a restricționa accesul lui Ben-Gvir și Smotrich, subliniază îngrijorarea internațională crescândă față de conducerea de extremă dreapta a Israelului și rolul său în războiul din Gaza.
Deși aplicarea interdicțiilor poate varia în Europa, aceste măsuri semnalează o schimbare mai amplă în modul în care puterile globale încearcă să tragă la răspundere oficialii israelieni pentru retorica și politicile lor, larg condamnate ca alimentând violența și adâncind criza umanitară.