Olanda a anunțat marți că ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich sunt oficial interziși să intre în toate cele 29 de țări din spațiul Schengen.

Guvernul olandez, care își exprimase intenția de a interzice accesul celor doi miniștri israelieni încă din luna iulie, a declarat că aceștia au fost acum oficial declarați „persona non grata” (persoane indezirabile), invocând „circumstanțe excepționale” legate de războiul de genocid al Israelului în Gaza.

Interdicția a fost introdusă în Sistemul de Informații Schengen (SIS), obligând toate autoritățile de frontieră din Europa să refuze intrarea miniștrilor.

Cu toate acestea, publicația Haaretz a raportat că unele guverne ar putea instrui autoritățile de frontieră să ignore interdicția, ceea ce ar putea duce la inconsistențe în aplicarea acesteia în cadrul Uniunii Europene.

Valul de interdicții internaționale

Decizia recentă a guvernului olandez urmează unei măsuri similare luate de Spania, care i-a interzis pe Ben-Gvir și Smotrich după ce ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar a anunțat restricții pentru doi miniștri spanioli de a intra în Israel.

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares a declarat că decizia a fost o măsură de retorsiune, vizând oficiali „direct implicați în genocid, încălcări ale drepturilor omului sau crime de război”.

Această măsură face parte dintr-un set mai larg de acțiuni anunțate de premierul spaniol Pedro Sanchez, menite să exercite presiuni asupra Israelului în legătură cu războiul său continuu în Gaza.

Spania a impus opt dintre cele nouă măsuri, inclusiv un embargo asupra armelor, interzicând navelor și aeronavelor, care transportă arme sau combustibil militar către Israel, să folosească porturile sau spațiul aerian spaniol. Madridul ia în considerare, de asemenea, un embargo permanent asupra armelor către Tel Aviv.

La începutul acestui an, Slovenia a devenit primul stat membru al UE care i-a declarat pe Ben-Gvir și Smotrich persona non grata, acuzându-i de declarații de „genocid”.

Guvernul sloven a declarat că ambii miniștri, care sprijină grupurile de coloniști evrei ilegali din Cisiordania ocupată, au incitat activ la violență împotriva palestinienilor în timpul raidurilor și atacurilor Israelului.

Națiunea balcanică a impus, de asemenea, un embargo cuprinzător asupra armelor, interzicând importul, exportul și tranzitul de arme către Israel, invocând lipsa de acțiune a UE.